'Yeni bir yıkıma izin vermeyeceğiz'

İklim Adaleti Koalisyonu, Hatay’ın Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi’nde TOKİ’lere yol için çok sayıda zeytinliğe 'geçici el koyma' kararı verilmesine tepki gösterdi.

Koalisyon'dan yapılan açıklamada "Dikmece'de yeni bir ekolojik yıkıma izin vermeyeceğiz. Antakya ve Dikmece yalnız değildir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada "Dikmeceliler ve Dikmece, hem yüzlerce yıllık,hem gencecik zeytin ağaçlarıyla, börtü böceğiyle, kuşlarıyla, çamlarıyla, toprağıyla, buğday tarlalarıyla tüm doğa severleri, gelecek nesilleri düşünenleri,yaşam savunucularını dayanışmaya, desteğe bekliyor" çağrısı yapıldı.

AĞAÇLAR SÖKÜLÜYOR

6 Şubat sonrası TOKİ konutları için tarım alanlarının bir kısmının kamulatırıldığı, bir kısmının da olağanüstü hal gerekçesiyle el konulduğu anımsatılan açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi: