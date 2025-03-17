'Yeni bir yıkıma izin vermeyeceğiz'
İklim Adaleti Koalisyonu, Hatay Dikmece mahallesinde kamulaştırma dahi yapılmadan buğday tarlalarının yol için kullanıldığını ve zeytinliklerin yok edildiğine dikkat çekti. Açıklamada "Zeytini ve zeytinyağıyla meşhur Dikmece'nin zeytinlikleri yok ediliyor. Yeni bir ekolojik kıyıma izin vermeyeceğiz" denildi.
İklim Adaleti Koalisyonu, Hatay’ın Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi’nde TOKİ’lere yol için çok sayıda zeytinliğe 'geçici el koyma' kararı verilmesine tepki gösterdi.
Koalisyon'dan yapılan açıklamada "Dikmece'de yeni bir ekolojik yıkıma izin vermeyeceğiz. Antakya ve Dikmece yalnız değildir" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada "Dikmeceliler ve Dikmece, hem yüzlerce yıllık,hem gencecik zeytin ağaçlarıyla, börtü böceğiyle, kuşlarıyla, çamlarıyla, toprağıyla, buğday tarlalarıyla tüm doğa severleri, gelecek nesilleri düşünenleri,yaşam savunucularını dayanışmaya, desteğe bekliyor" çağrısı yapıldı.
AĞAÇLAR SÖKÜLÜYOR
6 Şubat sonrası TOKİ konutları için tarım alanlarının bir kısmının kamulatırıldığı, bir kısmının da olağanüstü hal gerekçesiyle el konulduğu anımsatılan açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:
"Bugün Antakya-Dikmece’nin aşağı Kuyucak mahallesinde, adının anlattığı gibi aslında toprağının yerleşime değil, tarıma uygun olduğu binlerce dönümlük tarım alanlarında gerçekleşen ekokırım sonucunda 7 bin TOKİ konutu tamamlanmış durumda. Şimdi Dikmece’de ekokırım alanı genişletiliyor. Zeytin yasasına rağmen zeytin tarlalarına girilerek zeytini ve zeytinyağıyla meşhur Dikmece’nin zeytinlikleri yok ediliyor. Dikmeceliler, zeytinliklere ulaşmak için buğday ekilmiş tarlaların üzerine toprak dökülerek yol yapıldığını anlatıyor. Şirket elinde Hatay valiliğinin 12 Mart’ta verdiği geçici el koyma belgesiyle Jandarmayı da yanına alarak mülk sahiplerinin haberi olmadan zeytin ağaçlarını söküyor. Karşı çıkan mülk sahipleri darp ediliyor, göz altına alınıp ertesi gün serbest bırakılıyor. Antakya’nın Dikmece mahallesinde kamulaştırma dahi yapılmadan buğday tarlaları yol için kullanılıyor, zeytinlikler yok ediliyor. El koyma belgesini kullanan şirket yetkilileri Hatay’da valiliğin OHAL’i uzattığını iddia ediyor. İklim Adaleti Koalisyonu olarak Dikmece’de zeytinliklerin ve buğday tarlalarının ekokırıma uğramasına, geri dönüşümsüz yok olmasına neden olan bu hukuksuz ve adaletsiz uygulamaların hızla sonlandırılmasını beklediğimizi, sürecin takipçisi kamuoyuyla paylaşıyoruz."