YENİ BÖLÜM TARİHİ BELLİ OLDU! | İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor? 3. Sezon, oyuncular ve tüm güncel bilgiler

Kanal D’nin fenomen dizisi İnci Taneleri yeni sezonu için geri sayım sürerken, kulislerde dolaşan “3. sezon 2026 başında” iddiaları heyecanı artırıyor. Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan hikâyenin hangi karakter sürprizleriyle döneceği, BKM’nin resmi takvim açıklaması ve kadroda olası değişiklikler şimdiden sosyal medyanın gündeminde. Peki gerçek tarih ne, kim geri dönüyor, yeni yüzler var mı? Tüm merak edilenleri ve en taze bilgileri bu haberde derledik.

İNCİ TANELERİ OYUNCU KADROSU

Dizinin başlıca oyuncuları şunlardır: Yılmaz Erdoğan (Azem Yücedağ), Hazar Ergüçlü (Dilber), Selma Ergeç (Piraye), Kubilay Aka (Cihan), Güven Kıraç (Kasım) ve sezon içinde yer alan diğer isimler.

KISA KONU ÖZETİ

Hikâye, haksız bir suçlamanın ardından özgürlüğüne kavuşan edebiyat öğretmeni Azem Yücedağ’ın kaybettiklerini arayışını, geçmişle hesaplaşmasını ve yolu kesişen karakterlerle kurduğu kırılgan bağları anlatır.

NEREDE YAYINLANIYOR? BÖLÜMLER

İnci Taneleri Kanal D’de yayınlanıyor. 2. sezon finali 44. bölümle tamamlandı; tüm bölümler ve sezon finali Kanal D’nin resmi sayfasında çevrimiçi olarak erişime açık.

ÖDÜLLER

Dizi, 8 Aralık 2024’te düzenlenen Altın Kelebek ödül töreninde “En İyi Dizi” ödülünü kazandı.

İNCİ TANELERİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Resmi yayın tarihi henüz paylaşılmadı. Çeşitli haber sayfalarında 3. sezon için “Şubat 2026” ifadesi yer alıyor; ancak bu bilgi yapım tarafından doğrulanmadıkça “plan/projeksiyon” niteliğindedir.

Yılmaz Erdoğan tarafından yapılan açıklama da Şubat 2026'yı doğruladı. Erdoğan, "Ocakta çekime başlayacağız. Şubatta yayınlanacak" dedi.

Ardından ise Yılmaz Erdoğan'dan şok bir açıklama geldi.

Yılmaz Erdoğan, kişisel sosyal medya hesabından İnci Taneleri'nin yayınlanma zamanını açıkladı. Yılmaz Erdoğan, "Halletmemiz gereken bazı ORGANİZE İŞLER var, biter bitmez İNCİ TANELERİ’ne başlıyoruz" dedi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’a göre ise dizinin yeni sezonunun yetişmesi hâlinde 22 Ocak Perşembe, aksi durumda ise 29 Ocak Perşembe günü izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Organize İşler dizi olarak Netflix'te yayınlanacak.

Not: Resmî açıklama geldiğinde bu sayfayı güncelleyerek kesin tarihi ekleyeceğiz.

SIK SORULAN SORULAR (FAQ)

İnci Taneleri 3. sezon resmi tarih açıklandı mı? Hayır. Çeşitli kaynaklarda Şubat 2026 bilgisi geçse de yapımcı BKM ve Kanal D’den gelecek resmi duyuru bekleniyor.

İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? İlk sezonda Perşembe 20.00 yayın kuşağındaydı. Yeni sezon gün/saat bilgisi resmileştiğinde güncellenecektir.

Yapım, senaryo ve yönetmen kimde? Dizi BKM imzalı; senaryo Yılmaz Erdoğan’a ait, yönetmen Şenol Sönmez.

Kadroda kimler var? Öne çıkan isimler: Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve diğerleri. Tam liste farklı kaynaklarda güncellenmektedir.