YENİ BÖLÜM TARİHİ KESİNLEŞTİ! | İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor? 3. Sezon, oyuncular ve tüm güncel bilgiler

Kanal D’nin fenomen dizisi İnci Taneleri yeni sezonu için geri sayım sürerken, resmi tarih de belli oldu.

İNCİ TANELERİ OYUNCU KADROSU

Dizinin başlıca oyuncuları şunlardır: Yılmaz Erdoğan (Azem Yücedağ), Hazar Ergüçlü (Dilber), Selma Ergeç (Piraye), Kubilay Aka (Cihan), Güven Kıraç (Kasım) ve sezon içinde yer alan diğer isimler.

KISA KONU ÖZETİ

Hikâye, haksız bir suçlamanın ardından özgürlüğüne kavuşan edebiyat öğretmeni Azem Yücedağ’ın kaybettiklerini arayışını, geçmişle hesaplaşmasını ve yolu kesişen karakterlerle kurduğu kırılgan bağları anlatır.

NEREDE YAYINLANIYOR? BÖLÜMLER

İnci Taneleri Kanal D’de yayınlanıyor. 2. sezon finali 44. bölümle tamamlandı; tüm bölümler ve sezon finali Kanal D’nin resmi sayfasında çevrimiçi olarak erişime açık.

ÖDÜLLER

Dizi, 8 Aralık 2024’te düzenlenen Altın Kelebek ödül töreninde “En İyi Dizi” ödülünü kazandı.

İNCİ TANELERİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Yeni Sezon Başlangıç Tarihi belli oldu. İnci Taneleri Yeni Sezon ilk bölüm 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 20.00'de yayınlanacak.

SIK SORULAN SORULAR

İnci Taneleri 3. sezon resmi tarih açıklandı mı? 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 20.00'de yayınlanacak.

İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? İlk sezonda Perşembe 20.00 yayın kuşağındaydı. Yeni sezon da yine perşembe günleri yayınlanacak.

Yapım, senaryo ve yönetmen kimde? Dizi BKM imzalı; senaryo Yılmaz Erdoğan’a ait, yönetmen Şenol Sönmez.

Kadroda kimler var? Öne çıkan isimler: Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve diğerleri. Tam liste farklı kaynaklarda güncellenmektedir.