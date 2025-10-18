Yeni bütçenin yıldızı Diyanet

2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, AKP’nin yurttaşın taleplerini görmezden gelen tercihlerini bir kez daha gözler önüne serdi. Doğrudan halka temas eden ve kritik önemi bulunan icracı bakanlıkların bütçe artışı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçe artışına yetişemedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı için 2026 yılı için teklif edilen bütçe, 174 milyar 389 milyon 341 bin TL oldu. Başkanlığın 174,3 milyar TL’lik 2026 yılı bütçesinin büyük bölümünü personel gideri ödeneği oluşturdu.

GENÇLİK BAKANLIĞI’NI KATLADI

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin bütçe ödeneklerindeki artış oranlarında da Diyanet İşleri Başkanlığı öne çıktı. Başkanlık, 2025-2026 dönemindeki bütçe artış oranı ile 41 genel bütçeli idareden 23’ünü geride bıraktı. Diyanet’in bütçesinde yapılan yüzde 34’lük artışa karşın, öğrencilerin barınma sorununun çözümünde zafiyet yaşayan Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bütçesi beklenilen oranda artırılamadı. Başkanlığın bütçesinde yüzde 34’lük artış öngörülürken Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bütçesindeki artış oranı yüzde 29'da kaldı.

Bütçe artış oranı Diyanet’in gerisinde kalan bazı kamu idareleri ve bütçe artış oranları şöyle kaydedildi:

• Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Yüzde 25,4

• Gençlik ve Spor Bakanlığı: Yüzde 29,5

• Tarım ve Orman Bakanlığı: Yüzde 23,7

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Yüzde 30,7

• Dışişleri Bakanlığı: Yüzde 19,9

∗∗∗

PERSONEL GİDERLERİ DEVASA

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 174,3 milyar TL’lik 2026 yılı bütçesinin büyük bölümü, personel gideri bütçesinden oluşuyor. Başkanlığın bazı bütçe kalemleri, şöyle sıralanıyor:

• Personel gideri: 148,8 milyar TL

• Sosyal güvenlik devlet primi gideri: 18,1 milyar TL

• Mal ve hizmet alım gideri: 4,6 milyar TL

• Cari transfer: 616 milyon TL