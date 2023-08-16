Yeni Covid-19 varyantı İngiltere'de uzmanları tedirgin etti

İngiltere'deki uzmanlar, son olarak Danimarka'da görülen yeni Covid-19 varyantı BA.6'ya ilişkin endişelerini dile getirdi.

Oxford Üniversitesinden Trisha Greenhalgh ve University College London'dan Christina Pagel, İsrail ve Danimarka'da tespit edilen Omicron'un alt varyantı BA.6 ile ilgili, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan değerlendirmede bulundu.

Yeni varyantın diğer Omicron varyantı alt türlerinden daha fazla mutasyona sahip olduğunu belirten Pagel, "Potansiyel olarak daha büyük bir dalgaya neden olabilir." ifadesini kullandı.

Pagel, yine de değerlendirme yapmak için erken olduğunu söyledi.

Greenhalgh de paylaşımında, "WhatsApp'taki çeşitli bilim grupları susmuyor. Genetik sıralama video ve diyagramları gidip geliyor. Az bir detaydan anladığım kadarıyla bir kez daha maske takma zamanı gelmiş gibi gözüküyor." dedi.

İngiliz Daily Mail'e konuşan Leeds Üniversitesinden Stephen Griffin, BA.6'nın Kovid-19'daki en büyük değişimi simgelediğini belirterek, "Yayılmaya başlarsa endişe edin." uyarısını yaptı.

Griffin de henüz çıkarımlarda bulunmak için erken olduğunu söylerken, yeterli verinin bulunmamasının tahminleri zorlaştırdığını kaydetti.