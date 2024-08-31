Yeni Değerler Evreni

Mahir KANAAT

Sinop’un çağdaş sanat sahnesinde önemli bir yer tutan Sinopale Uluslararası Bienali, bu yıl 23 Eylül - 31 Ekim arasında dokuzuncu kez düzenleniyor. “Tükenmeden Önce: Yeni Değerler Evreni” başlığı altında gerçekleştirilecek bienal bu yıl ekoloji, döngüsellik ve sürdürülebilirlik temalarına odaklanıyor.

Eş-küratörlüğünü Melike Bayık, Deniz Erbaş, İpek Sur’un, Nil İlkbaşaran ve Hal Kolektif’in üstlendiği bienalin üretim süreci 23 Eylül’de başlayacak ve ana sergisi 11 Ekim 2024'te açılacak. Serginin yanı sıra Sinop'un farklı mekânları ve kamusal alanlarında film gösterimleri, performanslar, atölyeler ve uluslararası kültür sanat ilgililerinin buluşmaları gerçekleştirilecek.