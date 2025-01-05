Yeni Delhi'de 9 saatlik sis: 400'den fazla uçuş etkilendi

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'yi kaplayan sis 400'den fazla uçuşu etkiledi.

Hindustan Times'ın haberine göre, başkentte yaklaşık 9 saat boyunca etkili olan yoğun sis, zaman zaman görüş mesafesini sıfıra indirdi.

Şehri kaplayan sis nedeniyle 45’in üzerinde uçuş iptal edilirken 400'den fazla uçuşta aksaklıklar yaşandı.

Ayrıca 80'den fazla tren seferinde de gecikmeler oldu.