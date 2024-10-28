Yeni Delhi'de hava kalitesi kötüleşiyor

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de son günlerde hava kalitesi kötü düzeye ulaştı.

BBC'nin haberine göre, Yeni Delhi'deki hava kirliliği düzeyi, geçen hafta Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tavsiye ettiği güvenli sınırın 25-30 kat üzerine çıktı.

Hava Kalitesi ve Hava Tahmini ve Araştırması Sistemi (SAFAR) verilerine göre, hava kalitesi, havadaki zararlı parçacık miktarını ölçen "PM (Partikül Madde) 2,5" oranı 300-400 düzeyine ulaştığında "düşük", 400-500 sınırına ulaştığında da "şiddetli" olarak nitelendiriliyor.

Hindistan'da PM 2,5 oranıysa bu hesaplamalara göre, bazı bölgelerde her metreküp için 350 mikrograma ulaştı.

Uzmanlar, 31 Ekim'de "Diwali Festivali" (Işık Bayramı) kapsamında maytap kullanılması, komşu eyaletlerde anız yakılması ve hava koşulları nedeniyle ilerleyen günlerde durumun daha da kötüleşebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Duman, toz, düşük rüzgar hızı, araç emisyonları ve anız yakma nedeniyle Yeni Delhi'de her kış yoğun bir sis örtüsü oluşuyor.

Yeni Delhi ve Hindistan'ın bazı kuzey şehirlerinde ekim ile ocak ayları arasında her yıl şiddetli düzeyde hava kirliliği yaşanıyor. Bu durum birçok işin sekteye uğramasına, okulların ve ofislerin kapatılmasına neden oluyor.

Kasım ve aralık aylarında komşu eyaletlerdeki çiftçilerin anız yakması da bu duruma etki ediyor. Çiftçiler, bunun alternatiflerinin bulunması için finansal ve teknik desteğe ihtiyaç duyduklarını belirtiyor.