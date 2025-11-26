Yeni Dizi A.B.İ Ne Zaman Başlayacak? Dizi Hangi Kanalda Yayınlanacak?

ATV’nin 2025 sezonuna damga vurması beklenen yeni dizisi A.B.İ. için hazırlıklar devam ederken, yayınlanan etkileyici afiş büyük yankı uyandırdı. Henüz başlamadan sosyal medyada gündem olmayı başaran dizi, güçlü hikayesi, iddialı oyuncu kadrosu ve dikkat çeken atmosferiyle sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya aday gösteriliyor. Yapımcı koltuğunda OGM Pictures’ın yer aldığı A.B.İ., gerilim, dram ve derin psikolojik çatışmalarla öne çıkıyor.

A.B.İ DİZİSİ NE HAKKINDA?

A.B.İ., ailesinin karanlık geçmişini geride bırakmak isteyen Doğan’ın hayatına odaklanıyor. Yeni bir başlangıç yapmaya çalışan Doğan, geçmişiyle yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu bir hikâyeye sürüklenir. Bu süreçte hem duygusal hem de psikolojik anlamda zorlu bir mücadele verir. Dizide aile bağları, sırlar, vicdan ve yüzleşme temaları ön planda yer alıyor.

A.B.İ OYUNCU KADROSU

Dizinin başrolünde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu yer alıyor. İki güçlü ismin ekran uyumu, dizinin merakla beklenmesinin en önemli nedenlerinden biri. Ayrıca kadroda şu isimler bulunuyor:

Asude Kalebek

Sinan Tuzcu

Diren Polatoğulları

Nihal Koldaş

Toprak Sağlam

Serkay Tütüncü

Tuğçe Açıkgöz

Ardıl Zümrüt

Esra Şengünalp

Yaren Yapıcı

Ebrar Karabakan

Mert Demirci

Ayşen Sezerel

Burak Can Doğan

Tarık Ündüz

Tarık Papuççuoğlu

Tülay Bursa

Yapım Ekibi

Dizinin yönetmenliğini Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Murat Aksu üstleniyor. Senaryosu ise sektörde başarılı işleriyle bilinen Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven tarafından kaleme alındı.

A.B.İ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin yayın tarihi henüz kesin olarak açıklanmadı. Ancak yapım ekibinden gelen bilgilere göre dizi çok yakında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yayın tarihi açıklandığında ATV tarafından resmi olarak duyurulacak.

A.B.İ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

A.B.İ dizisi, ATV’nin yeni sezondaki en iddialı yapımlarından biri olarak ATV kanalında ekranlara gelecek. Dizinin fragman ve yeni tanıtımlarının önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.

A.B.İ DİZİSİNİN KATEGORİSİ VE TÜRÜ

Tür Detay Dizi Türü Dram, Psikolojik Gerilim Kanal ATV Başroller Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu Yapım OGM Pictures Yönetmen Taylan Biraderler, Murat Aksu Senaryo Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz, Melek Seven

NEDEN BU KADAR MERAK EDİLİYOR?

A.B.İ., daha yayınlanmadan konuşulan nadir yapımlardan biri oldu. Bunun başlıca nedenleri arasında güçlü oyuncu kadrosu, etkileyici senaryo ve ATV’nin bu proje için özel tanıtım hazırlıkları yer alıyor. Ayrıca dizinin afişi yayınlandıktan sonra sosyal medyada çok kısa sürede binlerce paylaşıma ulaştı.

A.B.İ ne zaman başlayacak?

Dizinin yayın tarihi henüz netleşmedi. Ancak ATV tarafından “çok yakında” ifadesiyle duyuruluyor.

A.B.İ dizisi hangi kanalda yayınlanacak?

Dizi ATV ekranlarında yayınlanacak.

A.B.İ dizisinin başrol oyuncuları kimler?

Başrollerde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu yer alıyor.

Dizinin türü nedir?

Dram, psikolojik gerilim ve aile temalı bir yapımdır.

Neden bu kadar merak ediliyor?

OGM Pictures yapımı olması, güçlü oyuncu kadrosu ve sosyal medyadaki etkili tanıtım çalışmaları nedeniyle büyük ilgi görüyor.

A.B.İ., ATV’nin yeni sezondaki en iddialı yapımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Senaryosu, oyuncu kadrosu, yapım gücü ve atmosferiyle güçlü bir başlangıç yapması bekleniyor. Yayın tarihi açıklandığında büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilecek diziler arasında yer alıyor.