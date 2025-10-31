Yeni Dizi: Ben Onun Annesiyim – Konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi

2025 televizyon sezonuna damga vurması beklenen Ben Onun Annesiyim dizisi, güçlü hikayesi ve etkileyici oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıkıyor. MEDYAPIM imzalı yapım, duygusal yoğunluğu yüksek bir anne-kız hikayesini merkezine alarak izleyenleri ekran başına kilitlemeyi hedefliyor. Peki Ben Onun Annesiyim ne zaman başlıyor, konusu ne, oyuncuları kim? İşte tüm detaylar...

BEN ONUN ANNESİYİM DİZİSİNİN KONUSU

Dizinin merkezinde, kocasını öldürmekle suçlanıp yıllarca hapiste kalan Ayşe karakteri yer alıyor. Ayşe, yıllar sonra özgürlüğüne kavuştuğunda, elinden alınan kızı Zeynep’e yeniden ulaşmak ister. Ancak Zeynep artık başka bir adam olan Kemal tarafından evlat edinilmiştir ve gerçek annesinin kim olduğunu bilmemektedir.

Ayşe’nin kızına yeniden kavuşabilmesi için önce Kemal’in güvenini, hatta kalbini kazanması gerekir. Fakat bu süreçte onu bekleyen en büyük tehlike, oğlunun ölümünden Ayşe’yi sorumlu tutan eski kayınvalidesi İlter’dir. İlter’in intikam arzusu, Ayşe’nin kurtuluş ve yeniden doğuş mücadelesini daha da zor hale getirir.

DİZİNİN TEMASI VE TÜRÜ

Ben Onun Annesiyim, dram ve psikolojik gerilim türlerini harmanlayarak güçlü bir annelik, intikam ve affetme hikayesi anlatıyor. İzleyici, Ayşe’nin karanlık geçmişiyle yüzleşme sürecinde hem duygusal hem ahlaki bir yolculuğa çıkarılıyor. Toplumsal yargılar, adalet sistemi ve anne sevgisinin gücü dizinin temellerini oluşturuyor.

BEN ONUN ANNESİYİM OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosu, Türk televizyonlarının sevilen ve başarılı isimlerinden oluşuyor. Her biri karakterine derinlik katan oyuncular, hikayenin dramatik gücünü artırıyor.

Oyuncu Karakter Funda Eryiğit Ayşe Caner Cindoruk Kemal Zerrin Tekindor İlter Günay Karacaoğlu - Serhat Özcan - Gürsu Gür - Zeynep Özder - Azra Aksu Zeynep Sema Öztürk -

BEN ONUN ANNESİYİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin resmi yayın tarihi henüz açıklanmadı, ancak 2025 sonbahar sezonunda izleyiciyle buluşması bekleniyor. Yayın kanalı ve dijital platform bilgileri yakında resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

BEN ONUN ANNESİYİM DİZİSİ KÜNYESİ

Yapım MEDYAPIM Yönetmen Yunus Ozan Korkut Senaryo Özge Aras Tür Dram / Psikolojik Başrol Oyuncuları Funda Eryiğit, Caner Cindoruk, Zerrin Tekindor

RESMİ SOSYAL MEDYA HESAPLARI

Ben Onun Annesiyim dizisi hangi gün?

Dizi Cuma günleri saat 20.00'de ilk bölümüyle NOW TV'de izleyicilerle buluşuyor.

Ben Onun Annesiyim dizisinin konusu nedir?

Ayşe’nin yıllar sonra özgürlüğüne kavuştuktan sonra kızına yeniden ulaşma mücadelesini anlatan bir dram dizisidir.

Dizinin başrollerinde kimler oynuyor?

Başrollerde Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor yer alıyor.

Diziyi kim yazıyor ve kim yönetiyor?

Senaryosu Özge Aras’a ait, yönetmen koltuğunda ise Yunus Ozan Korkut bulunuyor.

Ben Onun Annesiyim, 2025’in en iddialı yapımlarından biri olmaya aday. Annelik duygusunun gücünü, affetmenin zorluğunu ve insan ruhunun derinliklerini ekranlara taşıyacak olan bu dizi, dram severler için kaçırılmayacak bir yapım olarak dikkat çekiyor. Duygusal yoğunluğu yüksek sahneleriyle izleyicinin kalbine dokunmaya hazırlanıyor.

