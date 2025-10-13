Giriş / Abone Ol
Yeni Dizi | Güller ve Günahlar: Oyuncular, konu, yayın günü ve tüm detaylar

Güller ve Günahlar dizisinde neler yaşanacak? Serhat ve Zeynep’in yolları nasıl kesişecek, aile sırları onları nasıl bir sınavla karşı karşıya bırakacak? Dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve yayın detayları haberimizde… Güller ve Günahlar yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tüm detaylar haberimizde.

  • 13.10.2025 12:57
  • Giriş: 13.10.2025 12:57
  • Güncelleme: 13.10.2025 12:58
Kaynak: Haber Merkezi
Güller ve Günahlar X Hesabı

Güller ve Günahlar, dram türünde güçlü kadrosu ve aile içi çatışmalar etrafında gelişen hikâyesiyle 11 Ekim 2025 Cumartesi akşamı Kanal D’de izleyiciyle buluştu. Yönetmen koltuğunda Deniz Can Çelik yer alırken, senaryoyu Yelda Eroğlu ve Birol Enginöz kaleme alıyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR KONUSU KISA KONU

Dizi, Tecer ve Candan aileleri arasında geçmişten taşınan sırların bugünü şekillendirdiği, aşk ve vicdan arasında sıkışan karakterlerin hikâyesini anlatıyor. Güç mücadeleleri, aile bağları ve kişisel hesaplaşmalar dramatik bir dille ekrana taşınıyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR BAŞROLLER

  • Murat Yıldırım — Serhat Tecer (1– )
  • Cemre Baysel — Zeynep Candan

GÜLLER VE GÜNAHLAR OYUNCU KADROSU (ALFABETİK)

OyuncuKarakter
Ahmet SaraçoğluArif Candan
Aleyna SolakerAzra Tecer
Almira Tuana Albay
Bahar GökçeriMuhabir
Beren GençalpHayal Tecer
Cemre BayselZeynep Candan
Doğaç YıldızMustafa Candan
Emel ÇölgeçenRefika Candan
Emre Özcan
Gizem SevimEbru Candan
Gülenay KalkanSevim Tecer
Kaan ÇakırTibet
Lara Tonka
Mina Akdinİlkim Tecer
Murat YıldırımSerhat Tecer
Neslihan ArslanTülay
Oya UnustasıBerrak Tecer
Serdar OrçinCihan Tecer
Serdar ÖzerCan Tecer
Yade ArayıcıKader

GÜLLER VE GÜNAHLAR YAYIN SAATİ

  • Yayın Günü/Saati: Cumartesi 20.00
  • Kanal: Kanal D

Güller ve Günahlar 1. bölüm, dizinin Youtube kanalı üzerinden izlenebilir. Diziyi izlemek için tıklayabilirsiniz.

GÜLLER VE GÜNAHLAR 2. BÖLÜM FRAGMANI

