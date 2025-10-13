Yeni Dizi | Güller ve Günahlar: Oyuncular, konu, yayın günü ve tüm detaylar

Güller ve Günahlar, dram türünde güçlü kadrosu ve aile içi çatışmalar etrafında gelişen hikâyesiyle 11 Ekim 2025 Cumartesi akşamı Kanal D’de izleyiciyle buluştu. Yönetmen koltuğunda Deniz Can Çelik yer alırken, senaryoyu Yelda Eroğlu ve Birol Enginöz kaleme alıyor.
GÜLLER VE GÜNAHLAR KONUSU KISA KONU
Dizi, Tecer ve Candan aileleri arasında geçmişten taşınan sırların bugünü şekillendirdiği, aşk ve vicdan arasında sıkışan karakterlerin hikâyesini anlatıyor. Güç mücadeleleri, aile bağları ve kişisel hesaplaşmalar dramatik bir dille ekrana taşınıyor.
GÜLLER VE GÜNAHLAR BAŞROLLER
- Murat Yıldırım — Serhat Tecer (1– )
- Cemre Baysel — Zeynep Candan
GÜLLER VE GÜNAHLAR OYUNCU KADROSU (ALFABETİK)
|Oyuncu
|Karakter
|Ahmet Saraçoğlu
|Arif Candan
|Aleyna Solaker
|Azra Tecer
|Almira Tuana Albay
|—
|Bahar Gökçeri
|Muhabir
|Beren Gençalp
|Hayal Tecer
|Cemre Baysel
|Zeynep Candan
|Doğaç Yıldız
|Mustafa Candan
|Emel Çölgeçen
|Refika Candan
|Emre Özcan
|—
|Gizem Sevim
|Ebru Candan
|Gülenay Kalkan
|Sevim Tecer
|Kaan Çakır
|Tibet
|Lara Tonka
|—
|Mina Akdin
|İlkim Tecer
|Murat Yıldırım
|Serhat Tecer
|Neslihan Arslan
|Tülay
|Oya Unustası
|Berrak Tecer
|Serdar Orçin
|Cihan Tecer
|Serdar Özer
|Can Tecer
|Yade Arayıcı
|Kader
GÜLLER VE GÜNAHLAR YAYIN SAATİ
- Yayın Günü/Saati: Cumartesi 20.00
- Kanal: Kanal D
Güller ve Günahlar 1. bölüm, dizinin Youtube kanalı üzerinden izlenebilir. Diziyi izlemek için tıklayabilirsiniz.