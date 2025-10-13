Yeni Dizi | Güller ve Günahlar: Oyuncular, konu, yayın günü ve tüm detaylar

Güller ve Günahlar , dram türünde güçlü kadrosu ve aile içi çatışmalar etrafında gelişen hikâyesiyle 11 Ekim 2025 Cumartesi akşamı Kanal D’de izleyiciyle buluştu. Yönetmen koltuğunda Deniz Can Çelik yer alırken, senaryoyu Yelda Eroğlu ve Birol Enginöz kaleme alıyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR KONUSU KISA KONU

Dizi, Tecer ve Candan aileleri arasında geçmişten taşınan sırların bugünü şekillendirdiği, aşk ve vicdan arasında sıkışan karakterlerin hikâyesini anlatıyor. Güç mücadeleleri, aile bağları ve kişisel hesaplaşmalar dramatik bir dille ekrana taşınıyor.