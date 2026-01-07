Yeni Dizi: Masumiyet Müzesi ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

Masumiyet Müzesi dizisinin yayın tarihi belli oldu. Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un dünya çapında ses getiren aynı adlı romanından uyarlanan Masumiyet Müzesi, 1970’lerin İstanbul atmosferini ekrana taşıyacak. Aşk, tutku, saplantı ve derin psikolojik arka planıyla şimdiden büyük merak uyandıran dizi, izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor.

MASUMİYET MÜZESİ DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Masumiyet Müzesi dizisi, 13 Şubat 2026 tarihinde Netflix’te izleyiciyle buluşacak. Dizi yalnızca Netflix platformunda yayınlanacak ve dünya genelinde aynı anda erişime açılacak.

MASUMİYET MÜZESİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Orhan Pamuk’un unutulmaz eserinden uyarlanan dizi, 1970’lerin İstanbul’unda geçiyor. Zengin bir adam ile genç bir tezgâhtar kız arasında başlayan yasak aşk, zamanla tutkuya ve saplantıya dönüşen bir sevdaya evriliyor. Bu aşk hikâyesi yalnızca iki insanın yaşamını değil, dönem Türkiye’sinin toplumsal ve kültürel yapısını da gözler önüne seriyor.

“Hayatımın en mutlu anıymış, bilmiyordum.” repliği ise dizinin ruhunu ve yoğun duygusal atmosferini en iyi özetleyen cümle olarak dikkat çekiyor.

MASUMİYET MÜZESİ OYUNCU KADROSU

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Zeynep Günay oturuyor. Senaryosu Ertan Kurtulan tarafından kaleme alınan yapımın başrollerini Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemir paylaşıyor.

Dizinin önemli oyuncuları:

Oya Unustası

Tilbe Saran

Bülent Emin Yarar

Gülçin Kültür Şahin

Ercan Kesal

Hasan Erdem

Zeynep Dinsel

Tolga İskit

Onur Ünsal

Jessica Taşçı

Enes Danış

Eren Kabatepe

Aybike Turan

Tayfun Gül

Cem Bayurgil

Tugay Erdoğan

Ahmet Yalçın

İskender Bağcılar

Neslihan Arslan

Bora Akın

Cansel Elçin

MASUMİYET MÜZESİ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Netflix, dizinin yayın tarihi ile birlikte ilk tanıtım fragmanını da paylaştı. Fragmanda hem dönemin İstanbul atmosferi hem de karakterlerin yoğun duygusal yolculuğu dikkat çekti.

MASUMİYET MÜZESİ DİZİSİ HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Dizi sadece Netflix platformunda yayınlanacak. Yayın tarihinden itibaren tüm bölümlere Netflix üzerinden erişilebilecek.

Masumiyet Müzesi dizisi ne zaman başlayacak?

Dizi, 13 Şubat 2026 tarihinde yayınlanacak.

Masumiyet Müzesi dizisi nerede yayınlanacak?

Dizi yalnızca Netflix’te yayınlanacak.

Dizi kitabına sadık kalacak mı?

Yapımcı ekip dizinin romana büyük ölçüde sadık kalacağını açıkladı. Ancak dramatik etki için bazı sahnelerde sinematik uyarlamalar bulunabilir.

Dizi kaç bölüm olacak?

Bölüm sayısı Netflix tarafından resmi olarak açıklanmadı ancak sezon formatında yayınlanması bekleniyor.

Masumiyet Müzesi, güçlü hikayesi, başarılı oyuncu kadrosu ve dönemi birebir yansıtan atmosferiyle 2026’nın en iddialı yapımlarından biri olmaya aday görünüyor. 13 Şubat’ta yayınlanacak dizi için geri sayım başladı.