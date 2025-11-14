Yeni Dizi: Sakıncalı dizisinin konusu nedir? İlk bölüm ne zaman ve hangi kanalda?

NOW’ın merakla beklenen yeni dizisi Sakıncalı, güçlü hikayesi ve etkileyici oyuncu kadrosu ile 2025 sezonunun en iddialı yapımlarından biri olmaya hazırlanıyor. Yayın tarihi güncellenen dizinin ne zaman başlayacağı, hangi kanalda yayınlanacağı ve Sakıncalı dizisinin konusu nedir? soruları izleyiciler tarafından en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’yi başrolde buluşturan yapım, dram türündeki yoğun atmosferiyle dikkat çekiyor.

SAKINCALI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gold Film imzalı dizi için geri sayım başladı. Sakıncalı dizisi, 19 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yayın saatinin açıklanmasıyla birlikte, “İlk bölüm ne zaman?”, “Hangi kanalda yayınlanacak?” gibi arama terimleri yoğun şekilde öne çıktı.

SAKINCALI DİZİSİNİN KONUSU

Dizi, dramatik yapısıyla izleyiciyi içine çeken güçlü bir hikâyeye sahip. Sakıncalı, çocuğunu kaybettikten sonra hayata yeniden tutunmaya çalışan Süreyya’nın adalet ile intikam arasındaki ince çizgide yürüyen çarpıcı mücadelesini konu alıyor. Kayıp, öfke, vicdan ve yeniden doğuş temalarının işlendiği bu yolculuk, bir annenin içsel savaşı üzerinden ilerleyen güçlü bir dram örneği sunuyor.

Başrol karakteri Süreyya’ya hayat veren Özge Özpirinçci, etkileyici performansı ile dikkat çekiyor. Onun karşısında ise karizmatik oyunculuğu ile Salih Bademci yer alıyor.

DİZİNİN OYUNCU VE YÖNETİM KADROSU

Sakıncalı dizisi, geniş ve güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor. Başrolleri Özge Özpirinçci ve Salih Bademci üstlenirken; diziye pek çok başarılı isim eşlik ediyor.

Oyuncular

Özge Özpirinçci

Salih Bademci

Nihal Yalçın

Cem Bender

Olgun Toker

Berk Bakioğlu

Asiye Dinçsoy

Beyti Engin

Lidya Atlık

Seray Özkan

Umay Anadolu

Özgür Cem Tuğluk

Miray Akay

Aslı Omağ

Ali Mavi Yücel

Gurur Çiçekoğlu

Yapım Ekibi

Yönetmen: Arda Sarıgün

Arda Sarıgün Senaryo: Ayça Üzüm

Ayça Üzüm Yapım: Gold Film

DİZİYİ NEREDE İZLEYEBİLİRİM?

Sakıncalı dizisinin yayın platformunu merak eden izleyiciler için cevap net: Dizi NOW’da yayınlanacak.

İlk yayın tarihi: 19 Kasım 2025

NOW’ın yeni dizisi Sakıncalı, güçlü hikâyesi ve iddialı oyuncu kadrosuyla 2025 sezonuna damga vuracak yapımlar arasında gösteriliyor. Dram türündeki etkileyici anlatımıyla izleyiciye yoğun bir duygusal deneyim vadeden dizi, 19 Kasım’da yayınlanacak ilk bölümüyle büyük bir heyecan yaratmış durumda. Sakıncalı, Süreyya’nın acı, öfke ve yeniden doğuşla dolu hikâyesini ekrana taşıyarak sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya aday.

