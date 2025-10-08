Yeni doğum yapmıştı: Uyuşturucu operasyonunda alınan Meriç Aral, 'süt pompası' istedi

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda sabah saatlerinde evinden alınan oyuncu Meriç Aral, ifadesi alınmak üzere götürüldüğü İl Jandarma Komutanlığı’nda süt pompası talebinde bulundu.

Aral, 4 Eylül 2025’te oğlu Güneş’i dünyaya getirmişti. Henüz yeni doğum yapmış olan Aral, operasyon sırasında sabah saatlerinde evinden alınarak İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre, Aral ifade vermek için beklediği sırada jandarmadan süt pompası talebinde bulundu.

ÇOK SAYIDA İSİM GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu'nun işlemleri devam ediyor.

Ünlü isimlerin ifadeleri ve kan örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılacakları belirtiliyor.