Yeni dönem 15 Eylül'de başlıyor: Konut alırken ve kiralarken nelere dikkat etmeli?

Endeksa Genel Müdürü ve Kurucu Ortağı Görkem Öğüt, emlak ilanlarının güvenilirliğini artırma amacıyla yürürlüğe konan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) öncesinde yayına verilen sahte ilanlara karşı uyarıda bulunarak, kiralanacak veya satın alınacak konutun yerinde incelenmesi gerektiğini belirtti.

Ticaret Bakanlığınca taşınmazların ticaretine ilişkin ilan platformlarındaki emlakçılara yönelik doğrulama yükümlülüğü getirilerek oluşturulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) 2'inci fazının uygulaması 15 Eylül itibarıyla devreye alınacak. "Doğrulanmış ilan" olarak bilinen düzenlemeyle, tüketici mağduriyetinin engellenmesi, sahte ilanlarla vatandaşların karşılaştığı fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi öngörülüyor.

Endeksa'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Öğüt, aynı konutun farklı ilanlarda farklı fiyatlarla ilan edilmesinin alıcıları mağdur ettiğini, sektörün uzun süredir bu sorunla mücadele etmeye çalıştığını vurgulayarak, "Bu durum, piyasanın manipüle edilmesine ve alıcıların yanıltılmasına neden oluyordu. Ancak son düzenlemelerle birlikte bu tür manipülasyonların azalmasını bekliyoruz" dedi.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

EİDS düzenlemesi hakkında bilgi veren Öğüt, "Yeni düzenlemeyle birlikte konutunu satmak ya da kiralamak isteyen mal sahibi, ya da onun birinci veya ikinci derece yakınları, e-Devlet üzerinden sisteme girip, yetkilendirdikleri emlak danışmanlarına onay verecek. Bu onay sayesinde, yetkili emlak danışmanları ile gönül rahatlığıyla alışveriş yapılabilecek" değerlendirmesinde bulundu.

Düzenleme öncesinde yaşanabilecek dolandırıcılık olaylarına karşı da uyarılarda bulunan Öğüt, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız, bu tür mağduriyetleri önlemek için, ilanlardaki konutları mutlaka yerinde görmeli ve ödeme yapmadan önce ilanların doğruluğunu çeşitli kanallardan teyit etmeli. Sahibi tarafından konulduğu belirtilen ilanlara karşı şüpheci yaklaşmak, emlak danışmanları tarafından verilen ilanlarda ise gayrimenkul danışmanının lisansından emin olmakta fayda var. Ayrıca, konutun bulunduğu bölgede tanınan ve güvenilir bir emlak danışmanıyla çalışmaya dikkat edin. Bu adımlar, güvenilir alışveriş ve doğru fiyatlandırma için kritik önemde."