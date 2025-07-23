Yeni dönem, eski eziyet

Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı tarafından meclise getirilen ve dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yasa teklifi, basına aile hekimliğinde yeni dönem olarak duyuruldu.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, yeni yasanın amacının sahadaki aile hekimliği uzman sayısının artırmak değil, eziyet etmek ve sömürmek olduğunu söyledi. Mehlepçi, “Neredeyse her ay aile hekimliğinde yeni dönem haberi duymaktan sıkıldık. Yeni yasanın amacının sahadaki aile hekimliği uzmanı sayısını artırmak olduğu söyleniyor. Gerçekte durum böyle değil. Sözleşmeli aile hekimliği uzmanı eğitimlerinin başladığı 2013’ten bu yana 4 bin 983 hekim, aile hekimliği uzmanlık eğitimini tamamlamış. Bu sürede Aile Hekimliği’nde çalışan Aile Hekimliği uzmanı sayısı ise bin 145’den 3 bin 46’ya ancak çıkabilmiş. Sağlık Bakanlığı hali hazırda yetiştirdiği uzman hekimleri aile hekimliğinde çalıştırmıyor, çalıştıramıyor. Bunun tek nedeni yazdıkları eziyet yönetmelikleri, yarattıkları eziyet ve sömürü düzenidir” dedi.

Mehlepçi, şöyle devam etti: “Sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimi ile sahadan tecrübeli hekimleri ucuz iş gücü olarak hastaneye çekiyorlar. Böylece hem uzmanlık eğitimi almak isteyen, hem de geride kalıp onun yerine iki kat fazla çalışmak durumdaki aile hekimleri tükeniyor ve sonuçta bu eziyet sisteminden kaçıyorlar. Sağlık Bakanlığı’nın uzmanlık eğitimi programı uzmanlık eğitimi alanı da uzmanlık eğitimi alanın yerine bakanı da hastalarımızı da cezalandırmaktadır. Biz artık göstermelik çözüm değil, kalıcı çözümler bekliyoruz."

Aile hekimlerinin taleplerini sıralayan Mehleçi "Emekliliğe yansıyan tek ücret. Yeni ASM’ler, sağlıkta şiddet yasası, ücret kesintisi olmadan izin hakkı. Bunlar gerçekleştiğinde aile hekimliğinde yeni dönemden bahsedebiliriz. Aile Hekimliği’nin yeni bir döneme ihtiyacı vardır" diyerek yetkililere seslendi.