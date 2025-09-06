Yeni döneme eşitsiz başlangıç

BirGün / ANKARA

Eğitim yılı başlarken toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin tablo, toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı politikaların hayati önemini bir kez daha ortaya koydu. CEİDizler Projesi’nin “Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Haritalama ve İzleme Çalışması”nın 2021–2023 güncellemesine göre yoksulluk, pandemi sonrası öğrenme kayıpları, dijital uçurum, erken yaşta evlilikler ve eğitim politikaları en kritik sorunlar arasında yer alıyor. Zorunlu eğitim çağındaki 221 bin 739 kız ve 220 bin 904 oğlan çocuğunun eğitim sistemine dahil olmadığına dikkat çekilen çalışmada, kız çocuklarının eğitime erişiminin önündeki engeller arasında ev içi iş yükü, erken yaşta evlilikler gibi cinsiyet temelli ayrımcılık faktörleri öne çıktı.

Çalışmada önce çıkan başlıkların bir kısmı ise şu şekilde:

• Kötü beslenme ve gıdaya erişim sorunları derinleşirken eğitim düzeyinin düşük olması yoksulluğu büyütüyor.

• Yükseköğretimde cinsiyet ayrışması devam ediyor.

• ‘Toplumsal cinsiyet eşitliği’ kavramı eğitim mevzuatından çıkarılarak yerine ‘kadın-erkek fırsat eşitliği’ ifadesi getirildi.