Yeni dönemin ilk israf harcaması: Diyanet semineri için lüks otel

Kamuya, “Tasarruf” çağrıları yapan Diyanet İşleri Başkanlığı, kendi genelgesini hiçe sayarak maliyeti yüksek bir seminer gerçekleştiriyor. Denizli’de düzenlenen Hac Büro Semineri için otel, uçak, harcırah ve eğitim giderleriyle birlikte 4 milyon TL’ye yakın para harcandığı aktarıldı.

Seminerin masraflarının, doğrudan hacı adaylarından alınan ücretlerden karşılandığı belirtildi. Seminer kapsamında otel girişleri 28 Eylül Pazar günü başladı. Katılımcılar otelden, bugün çıkacak.

İl müftü yardımcıları, şube müdürleri, uzmanlar ve şeflerin katıldığı seminer için 145 kişinin Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nde konakladığı ifade edildi. Merkeze sığmayan 120 kişi için ise kentteki lüks bir otelin kullanıldığı öğrenildi. Diyanet kaynakları, otelde konaklayan katılımcıların araçlarla eğitim merkezine taşındığını anlattı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, “Toplantı ve seminerler mümkün olduğunca çevrimiçi yapılsın” hükmünü içeren genelgesi olduğunun altını çizen Diyanet kaynakları, şunları söyledi: “Başkanın imzası alınmadan, Başkan Yardımcılarının imzasıyla yapılan bu organizasyon, Diyanet’in tasarruf iddiasını boşa düşürdü. Diyanet, otel toplantıları alışkanlığından kurtulmak zorunda. Yeni başkanın ekibini seçerken bu konuda çok daha dikkatli olması gerekir.”