Yeni dönemin kadroları

CHP Parti Meclisi, CHP Lideri Özgür Özel başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkanı Özel, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) için belirlediği isimleri, Parti Meclisi’nin onayına sundu. Toplantıda Özel, tüm parti kurullarının uyum içerisinde çalışmasının önemini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi Toplantısı öncesinde, 39’uncu Olağan Kurultayında seçilen Parti Meclisi Üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri, milletvekilleri ve belediye başkanları ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Özel, CHP’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile CHP Genel Başkanı İsmet İnönü’nün mozolesine çiçek bıraktı.

ANITKABİR ZİYARETİ

Anıtkabir ziyaretinin ardından Özel, CHP Genel Merkezi’ne geçti. Özel başkanlığındaki Parti Meclisi Toplantısı, saat 11.20’de başladı. Özel toplantıda, yeni MYK’sini duyurdu. Gölge kabine MYK’den ayrılarak, CHP tüzüğünde yapılan değişiklik kapsamında Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ne bağlandı. Yeni MYK’da, bazı birimler bölünerek yeni birimler kuruldu. Özel, gölge kabine ile görev alanları çakışan birimlere yer vermedi.

YERLERİNİ KORUYANLAR

Mevcut MYK’de yer alan Selin Sayek Böke, Ensar Aytekin, Özgür Karabat, Gül Çiftci Binici, Gökan Zeybek, Burhanettin Bulut, Namık Tan, Ulaş Karasu, Yankı Bağcıoğlu, Deniz Yavuzyılmaz ve Gökçe Gökçen isimlerin yeni MYK’de de yerlerini koruduğu öğrenildi.

CHP MYK’deki hukuk ve seçim işleri birimleri ayrıldı. Hukuk biriminin başına Gökçe Gökçen, seçim işleri biriminin başına ise Gül Çiftci getirildi. CHP’nin yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre oldu.

YENİ BİRİMLER

CHP MYK için şu yeni birimler kurularak, partinin yönetim organına eklendi:

• İşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve STK’lar

• Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadele

• Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Par0lerle İlişkiler

• İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Büroları

• İnsan Hakları

• Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Politikaları

Özel, A Takımı’na Güldem Atabay, Evrim Rızvanoğlu, Sezgin Tanrıkulu, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bihlun Tamaylıgil, Serkan Özcan ve Zeynel Emre isimlerini ekledi.

CHP’nin yeni MYK listesinde yer alan isimler ve görevleri, şöyle sıralandı:

Genel Sekreter: Selin Sayek Böke

Yurtiçi Örgütlenme: Ensar Aytekin

Yurtdışı Örgütlenme: Nurhayat Altaca Kayışoğlu

İdari ve Mali İşler: Özgür Karabat

Yerel Yönetimler: Gökan Zeybek

Medya ve Halkla İlişkiler: Burhanettin Bulut

Seçim İşleri: Gül Çİftci

Hukuk İşleri: Gökçe Gökçen

Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Politikaları: Evrim Rızvanoğlu

İnsan Hakları: Mustafa Sezgin Tanrıkulu

Kurumsal ilişkiler ve siyasi partilerle ilişkiler: Serkan Özcan

Dış Politika ve Dış İlişkiler: Namık Tan

Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadele: Deniz Yavuzyılmaz

İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Büroları: Ulaş Karasu

İşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve STK’lar: Bihlun Tamaylıgil

Milli Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu

Ekonomi Politikaları: Güldem Atabay

Parti Sözcüsü: Zeynel Emre

YENİ MYK’DE YOKLAR

CHP’de, 39’uncu Olağan Kurultay öncesinde MYK’de yer alan 12 isme yeni MYK’de yer verilmedi. Yeni MYK’de yer almayan bazı isimlerin, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesinde görevlendirileceği bildirildi.

Özel’in yeni MYK’de yer vermediği isimler, şöyle kaydedildi:

• Suat Özçağdaş

• Yalçın Karatepe

• Pınar Uzun Okakın

• Gülşah Deniz Atalar

• Sevgi Kılıç

• Deniz Yücel

• Gamze Taşcıer

• Aylin Nazlıaka

• Murat Bakan

• Erhan Adem

• Necati Yağcı

• Zeliha Aksaz Şahbaz

ÖZEL’DEN İLK MESAJ

CHP Lideri Özel, ilk Parti Meclisi Toplantısı’nda kurmaylarına, “Zor bir dönemden çıktık. Yeni bir zorlu dönem bizleri bekliyor” dedi. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre Özel, “Birlikte mücadele” vurgusunu yaptı. Özel’in öte yandan, partideki tüm birimlerin birbirleriyle uyum içerisinde çalışmasının önemine de dikkati çektiği belirtildi.

***

‘HİÇ KİMSEYİ DIŞARIDA BIRAKMAYACAĞIZ’

Parti Meclisi toplantısını değerlendiren CHP kaynaklarına göre Özel yeni dönemi, “Mücadele dönemi” olarak değerlendirdi. Toplantının, “Uzun bir tanışma töreni” niteliğinde gerçekleştiğini belirten CHP kaynakları, “Genel Başkan, PM’ye yeni katılan isimleri tek tek tanıttı” diye konuştu.Edinilen bilgiye göre, yeni MYK’sini belirleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin çalışmalarının önemine de dikkati çekti. Yeni dönem MYK’sinde görev almayan isimlerin dışarıda bırakılmayacağını vurgulayan Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin çalışmalarında geniş bir kadrodan yararlanılacağını ve çalışmaların CHP’nin iktidar yolunda önemli olduğunu da kaydetti. Özel’in, eski CHP Milletvekili ve Kemal Kılıçdaroğlu döneminin CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaylıgil’in tecrübesinden yararlanmak istediği kaydedildi.

KOMİSYONDAN ÜÇ ÜYE

CHP kaynakları, TBMM’de, “Kürt sorununun çözümü” amacıyla kurulan komisyonda yer alan üç CHP’li ismin de MYK’ye girdiğini vurguladı. CHP’liler, süreç komisyonu üyeleri Sezgin Tanrıkulu, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Gökçe Gökçen’in MYK’de yer almasının, “Özgür Özel’in sürece verdiği değeri gösterdiğini” belirtti.

***

YDK SEÇİMİ

CHP’de, 39’uncu Olağan Kurultay’ın ardından gerçekleştirilen ilk Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında başkanlık, başkan yardımcılığı ve sekreterlik seçimi gerçekleştirildi. Gizli oylama ile yapılan seçimde mevcut YDK Başkanı Turan Taşkın Özer, yerini korudu. Ayça Akpek Şenay Yüksek Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı ve Deniz Çakır ise Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri olarak oy birliği ile seçildi.