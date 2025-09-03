Yeni düzenin manifestosu

Umut Can FIRTINA

ABD liderliğindeki Batı hegemonyasına karşı meydan okumaya dönüşen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinin yankıları sürüyor. 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Çin’in Tienjin kentinde düzenlenen ŞİÖ zirvesinde liderler “yeni bir uluslararası düzene” işaret eden “Tienjin Deklarasyonu’nu” kabul etti. Çin, Rusya ve Kuzey Kore liderleri, bugün İkinci Dünya Savaşı’nda Japonya’nın yenilgisinin yıldönümünde yapılacak askeri geçit töreni için başkent Pekin’de bir kez daha bir araya geldi.

Bildiride çok kutuplu dünya düzeni vurgusu yapılırken, BM’nin daha temsili ve adil hale gelmesi için reform çağrısı öne çıktı.

Bildiride, dünyada siyasetin, ekonomik durumun ve uluslararası ilişkilerin diğer alanlarının derin ve tarihi dönüşümlerden geçtiği, uluslararası sistemin bir yanda daha adil ve eşit temsile dayalı çok kutuplu bir yöne giderken diğer yanda jeopolitik cepheleşmenin yoğunlaştığı, bunun ŞİÖ bölgesinin ve dünyanın güvenlik ve istikrarına tehdit oluşturduğu belirtildi.

ABD'de Başkan Donald Trump döneminde tarife artışlarına örtülü bir gönderme yapılan bildiride, küresel ekonominin, özellikle uluslararası ticaretin ve finans piyasalarının bu durumdan ciddi anlamda olumsuz etkilendiği ifade edildi.

BM’DE REFORM ÇAĞRISI

Üye ülkelerin BM Şartı’na ve uluslararası hukukun genel kabul gören diğer ilkelerine bağlı olduğu, daha temsili, demokratik ve adil bir çok kutuplu dünya için BM'nin merkezi koordine edici rolünü tam anlamıyla yerine getirmesi gerektiğine inandığı vurgulanan bildiride, gelişmekte olan ülkelerin BM yönetim organlarında temsilini sağlamak ve örgütün günün siyasi ve ekonomik gerçekliklerine adapte olabilmesi için gerekli reformların yapılması istendi.

ŞANGHAY RUHU’NA BAĞLILIK

Üye ülkelerin ŞİÖ şartının ilke ve amaçlarına, karşılıklı saygı, karşılıklı fayda, eşitlik, istişare, medeniyetlerin farklılıklarına saygı ve ortak kalkınma arayışına dayalı “Şanghay ruhuna” bağlı kalacaklarına değinilen bildiride, uluslararası ve bölgesel kriz konularının kolektif ve cepheleşmeye dayalı şekilde çözülmeye çalışılmasına karşı olunduğu ifade edildi.

Bildiride, Avrasya kıtasında eşit ve bölünmez bir güvenlik mimarisinin oluşumu için ŞİÖ çerçevesindeki işbirliğinin önemi vurgulandı ve bu bağlamda Belarus'un öncülüğünde formüle edilen 21. Yüzyılda Çeşitlilik ve Çok Kutupluluk İçin Avrasya Şartı'nın önemine işaret edildi.

Üye ülkeler, ayrıca ŞİÖ'nün bölgede barış, istikrar, kalkınma ve refahı sağlayacak şekilde inşasını daha fazla geliştirmek üzere “ŞİÖ 10 Yıllık Gelişim Stratejisi” adını verdikleri bir belgeyi kabul etti.

Xİ, PUTİN, KİM BİR ARADA

Tienjin’deki zirvenin ardından Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın teslim oluşunun kutlandığı Zafer Günü etkinlikleri için Pekin'de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşme, Putin’in Çin’e varmasından bu yana Xi ile gerçekleştirdiği ilk resmi temas oldu.

Tienjin’deki zirvede Batı’nın hegemonyasının ve Soğuk Savaş zihniyetinin çöktüğünü belirterek “zorbalık” politikalarına karşı çıkan liderler, Pekin’de de birlik mesajı verdi.

Putin, Çin'le ilişkileri “tarihte eşi görülmemiş düzeyde” olarak tanımlarken İkinci Dünya Savaşı döneminde Sovyetler Birliği ile Çin arasındaki bağlara atıfta bulunarak, “Silah arkadaşlığının, güvenin, karşılıklı desteğin ve ortak çıkarları savunmadaki kararlılığın hatırası yeni dönemde stratejik ittifakımızın temelidir. O zaman birlikteydik, şimdi de birlikteyiz” dedi.

Xi ise Putin’i “eski dost” diye tanımlayarak, “Çin, Rusya ile birbirimizin kalkınmasını desteklemeye, uluslararası adaleti kararlılıkla savunmaya ve adil bir küresel yönetişim sistemi kurmaya hazırdır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD’nin yaptırımları altındaki Kuzey Kore’nin Devlet Başkanı Kim Jong-un da askeri geçit töreni için zırhlı trenle Çin’in başkenti Pekin’e gitti.

PEKİN’DE TEK AVRUPALI LİDER

Putin ayrıca Pekin’de törene katılmak için giden Slovakya Başbakanı Robert Fico ile de bir araya geldi. İkili Ukrayna ve enerji güvenliğini görüştü. Avrupa’da Rusya karşıtı cepheleşme artarken Fico hükümetinin yürüttüğü bağımsız dış politikaya vurgu yapan Putin, Rusya’nın Avrupa’ya saldırma niyetinde olmadığını vurgulayarak “Rusya’nın Avrupa’ya saldıracağı histerisinin körüklendiğini” kaydetti.

Putin, Rusya’nın Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine hiçbir zaman karşı çıkmadığını ancak NATO üyeliğinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Fico ise ülkesinin Rusya ile enerji alanında işbirliğini sürdürmekle ve ülkeden gaz ve petrol tedarik etmekle ilgilendiğini kaydetti. Pekin’deki geçit törenine katılacak tek Avrupalı lider olmasını eleştiren Fico, “Ukrayna’nın AB üyeliği konusunda özgür olduğunu ancak NATO’ya katılmasına izin verilmemesi gerektiğini” vurguladı.

∗∗∗

DOÇ. DR. BARIŞ ADIBELLİ: ŞİÖ ÇOK KUTUPLULUĞU ŞEKİLLENDİRECEK

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nden Çin uzmanı Doç. Dr. Barış Adıbelli, ŞİÖ zirvesini BirGün’e değerlendirdi:

ŞİÖ’nün 25’inci zirvesi, tarihinin en büyük zirvesiydi ve Tienjin Bildirisi, yeni dünya düzeninin kurulması çağrısında bulunan bir manifesto oldu.

Putin’in de söylemiş olduğu, Atlantik merkezli uluslararası düzenin fonksiyonunu yitirdiğine yönelik sözlerinin izlerini sonuç bildirisinde gördük. ŞİÖ bu zirvede bize çok kutuplu yeni bir dünya düzeninden bahsetti. Xi de bu yeni düzene “arzu ve özlem” olduğunu vurguladı. Bugünden itibaren ŞİÖ bölgesel bir örgüt olmaktan çıktı, küresel etkisi olan bir örgüt oldu. ŞİÖ artık yeni dünya düzenini kuracak yegâne örgüt olacak. Bu düzen onun etrafında şekillenecek.

Çin ve Rusya kendi ortaklıklarını “Büyük Avrasya ortaklığı” olarak tanımlıyor. Şimdi ŞİÖ kapsamında öteki katılımcıları da dâhil ederek bu kavramı genişletiyorlar, daha güçlü bir yapı olma yolunda hızla ilerliyorlar. Zaman zaman ŞİÖ’yü Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ya da Körfez İşbirliği Konseyi’ne (KİK) benzetsek de bugün geldiği noktada ne AGİT ne KİK, asla bir düzen kurma arayışında olmadı. Aksine ŞİÖ bugün çok kutuplu, çok sesli, çok merkezli yeni bir dünya düzeni kurmak için yola çıktığını duyurdu.

ŞİÖ yeni dünya düzenini tesis etmeye yönelik bir projenin zemini oldu. Batı’nın düzeninin sonunun geldiğini belirterek bu yeni dünya düzenini kurma sorumluluğunu üzerine aldı. Yeni bir uluslararası düzeni sadece büyük güçler kurabilir. Tienjin’deki zirvede Rusya, Çin ve Hindistan bir araya geldi.

Rusya ve Çin, yeni doğalgaz boru hattı inşasına yönelik mutabakat zaptı imzaladı.

DEMOKRASİ VURGUSU

Bildiride “eşit, adil, demokratik bir küresel düzenden” bahsediliyor. ŞİÖ üyeleri Batı ve özellikle ABD tarafından otoriterlikle, hatta diktatörlükle suçlanırken örgüt aksine bu vurguları yaptı. Batı tarafından bu konuda eleştirilen Çin, Batı’nın programı olan “demokrasinin” güçlendirilmesi çağrısı yaptı. Bu açıdan tarihi bir zirveydi.

Sonuç bildirisinde 5 ana başlık gördük. Bunlar güvenlik, uluslararası düzen, ekonomi, insani meseleler ve ŞİÖ’nün kendi genişlemesiyle ilgili örgütsel kararlar

Zirvede öne çıkan en önemli noktalar uluslararası hukukun güçlendirilmesi, uluslararası düzeni koruyan kuralların muhafaza edilmesi, güçlü bir Birleşmiş Milletler oldu. Güçlü bir BM’den bahsedilirken her devletin büyük veya küçük olduğuna bakılmaksızın eşit oya sahip olması, yani bir bakıma BM Güvenlik Konseyi, daimi üye vetosu gibi ayrıcalıkların kaldırılması yönünde çağrı yapıldı. Hatta Çin, egemen eşitliğinin güçlendirilmesine vurgu yaptı.

‘AVRASYA BİRLİĞİ’

Uluslararası örgütler coğrafi olarak bölgesel ve küresel olarak ikiye ayrılır, AB ve BM gibi. Bir de faaliyet alanına göre askeri, siyasi veya ekonomik olarak ayrılır. Tek askeri örgüt vardır o da NATO. BM Yasası’nın 51. Maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkını topluca yapmaya dayanır.

Neredeyse her zirvesinde ŞİÖ’nün “yeni Varşova Paktı” ya da “Asya’nın NATO’su” mu olduğu veya olacağı soruları soruldu. Ancak artık sorulması gereken soru, ŞİÖ’nün “yeni Avrupa Birliği” olma yolunda olduğu mu olmalı. Bir Avrasya Birliği olma yolunda mı ilerliyor? Çünkü ŞİÖ ilk defa hem sonuç bildirisinde hem de Putin ve Xi’nin konuşmasında faaliyet alanının Avrasya coğrafyası olduğunu tescil etti.

Hatırlanacağı gibi Ukrayna Savaşı’nın çıkmasından hemen önce Kazakistan’da bir ayaklanma oldu, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) müdahalesiyle çözüldü. Rusya, KGAÖ’nün ŞİÖ’nün askeri kanadı olmasını teklif ediyor. ŞİÖ ve Çin askeri ittifaklara karşı, onlara göre “askeri ittifaklar eninde sonunda savaşa neden olur.” Ancak bundan sonra güvenlik kanadını da içine alabilir.

Zirve, Batı’ya karşı büyük bir gövde gösterisi oldu, ABD’den ses çıkmıyor. Zirve’de Orta Asya, ŞİÖ’nün “kalbi” olarak tanımlanırken buranın güvenliğinin sağlanacağı belirtildi. Bu mesaj ABD ve AB’ye verildi. Dün Beyaz Saray’da Trump’la el ele anlaşma imzalayan Aliyev ve Paşinyan bugün ŞİÖ zirvesindeydi. Azerbaycan’ın Rusya ile son dönemde bazı gerginlikleri vardı ve ABD’yi kullandı. Paşinyan da iktidarını muhafaza etmek için bu adımı attı.

TÜRKİYE AVRASYA ÜLKESİ

Türkiye’de Erdoğan’ın Tienjin’de nasıl karşılandığı tartışılıyor ancak Türkiye’ye ilişkin daha önemli bir mesele var. Geçen yıl ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake “Türkiye’nin Batı’ya sıkı sıkıya demir attı” diyerek bir ayar verdi. Ondan sonra Ankara BRICS’e de ŞİÖ’ye de veda etti. Ancak cevap bir sene sonra Xi’den geldi, “Türkiye, Küresel Güney’e aittir, bağımsızdır, tıpkı Çin gibi” dedi. Türkiye Batı’dan da Asya’dan da uzaklaşamaz, ikisini bir araya getirebilir.