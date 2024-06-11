Yeni düzenleme bekleniyor: Doğal gazda gelire göre tarife sistemi

Doğal gaz faturalarında yeni bir düzenleme için düğmeye basıldı. 3 bakanlığın ortak yürüttüğü çalışmaya göre yurttaşlar gelirine göre doğal gaz tarifesi ödeyecek.

Doğal gaz faturalarıyla ilgili yeni bir düzenleme için harekete geçiliyor. 3 bakanlık tarafından yapılan çalışmalara göre yurttaşlar hane gelirine göre doğal gaz tarifesi ödeyecek.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Hanelere 25 metreküp doğal gaz desteğinin sona ermesinin ardından yeni bir fatura desteği üzerinde çalışıldığı belirtiliyor. "Sosyal tarife" düzenlemesi ile ihtiyaç sahibi olan hanelere fatura desteğinde bulunulacağı belirtiliyor.

HANE GELİRİNE GÖRE BELİRLENECEK

Milliyet'te yer alan haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda konuyla ilgili bir çalışma yürütüldüğü belirtiliyor. Buna göre düşük gelirli ile yüksek gelirli olanlar farklı tarife üzerinden ücretlendirilecek. Bu kademeli fiyat uygulaması, her hanenin gelirine göre belirlenecek.

Şu an için sadece doğal gaz faturaları için bir düzenleme gündemde.