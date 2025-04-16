Yeni düzenleme Resmi Gazete’de: Balıkçılıkta av zamanları ve kurallar değişti

Tarım ve Orman Bakanlığı, su ürünleri avcılığında, küçük ölçekli balıkçılar için palamut av sezonunun 15 Ağustos'ta başlamasını kararlaştırırken, amatör amaçlı avcılıkta ise su altı tüfeğiyle avcılık yapanlar için 1 Ocak 2026'dan itibaren Amatör Balıkçı Belgesi alınmasını zorunlu hale getirdi.

Bakanlık tarafından hazırlanan konuya ilişkin tebliğler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, söz konusu tebliğler denizlerde ve iç sularda yapılacak ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığına yönelik düzenlemeleri içeriyor.

Değişiklikler, Bakanlık tarafından önceden belirlenen takvim çerçevesinde planlanan kısa, orta ve uzun vadeli çalışmalar doğrultusunda hazırlandı.

Düzenlemeler, kısa vadede sonuçlanan konuları kapsarken bu çerçevede palamut av sezonu küçük ölçekli balıkçılar için 15 Ağustos'ta başlayacak.

Geçmiş düzenlemelerle av baskısı kontrol altına alınan alamana (voli) ağlarında 15 Nisan-15 Mayıs döneminde uygulanan zaman yasağı kaldırıldı. Monofilament (tek kat) ve multimonofilament (çoklu tek kat) misina ağlarında ağ göz açıklığına ve uzunluğuna yönelik değişiklikler yapıldı.

Ayrıca, 12 metre ve üstü gemilerin av aracı kullanımına yönelik güncellemelere gidilirken bazı türlerin avlanma zamanında ve istilacı türlerin avlanma boyutlarında değişiklik yapılarak, su ürünleri avcılığına kapalı bazı alanlar güncellendi.

MARMARA DENİZİ VE BOĞAZLARDAKİ AVCILIĞA DÜZENLEME

Dip trolü gemilerinin Marmara Denizi'nden geçişine yönelik teknik düzenleme yapılırken yasa dışı kalkan balığı avcılığının engellenmesi amacıyla ilave tedbirler alındı.

Marmara Denizi ve boğazlarda av baskısının kontrol altında tutulması ve Su Ürünleri Kanunu ile yasaklanmış ışıkla avcılık faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla yardımcı gemi kullanımına kısıtlama getirildi.

SU ALTI TÜFEĞİYLE AVCILIK YAPANLAR BELGE ALACAK

Amatör amaçlı su ürünleri avcılığında su altı tüfeğiyle amatör avcılık yapanlar için 1 Ocak 2026'dan itibaren dalma yöntemiyle avlandıklarını gösteren Amatör Balıkçı Belgesi zorunlu olacak.

Öte yandan bazı denizel alanlarda ticari ve amatör balıkçılık koruma alanları eşitlendi.