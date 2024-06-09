Yeni düzenleme yolda: Kullanılmayan konutlardan vergi alınacak

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinde yayımlanan kulis bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı konutlara ilişkin yeni vergi düzenlemesi üzerinde çalışıyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunulan taslağa göre, Türkiye genelinde kullanılmayan konutların bölge bölge haritası çıkarılacak, kullanılmayan konutların vergileri artırılacak.

Yandaş olduğu bilinen Türkiye gazetesinde yayımlanan kulis habere göre, kullanılmayan konutlara ilişkin yeni vergi düzenlemesi hazırlığı yapılıyor.

Türkiye gazetesinden Necmi Çiçekçi'nin haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı konut sektörünü de kapsayacak şekilde yeni vergi düzenlemeleri üzerinde çalışıyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulan taslağa göre; emlak vergileri ve tapu harçları artık gayrimenkullerin emlak vergisine esas değeri (belediye rayici) değil bölgesel rayiç bedeli üzerinden tahsil edilecek. Bu yolla gayrimenkullerden gelir elde edilmesi hedefleniyor.

GAYRİMENKUL DEĞER BİLGİ MERKEZİ KURULACAK

Kulis bilgiye göre, bu hedefin sağlanması için taşınmazların değerlerine yönelik veriler ile mülkiyet bilgilerinin tutulmasına yönelik Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’ne entegre bir gayrimenkul değer bilgi merkezi kurulacak.

Tapudaki işlemler bu merkezdeki bilgilere ve taşınmazla ilgili ekspertiz raporuna dayanılarak yapılacak. Bölgesel olarak rayiç bedel tespit edilerek, tapu harcı ödemeleri ve emlak vergisi ödemeleri bu bedel üzerinden gerçekleştirilecek. Söz konusu uygulama yeni düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten sonra tapuda yapılacak işlemleri kapsayacak.

BÖLGE BÖLGE HARİTASI ÇIKARILACAK

Ankara kulislerinde konuşulan bir diğer konu ise kullanılmayan konutlar. Türkiye genelinde kullanılmayan konutlara yeni vergi düzenlemesi üzerinde çalışılıyor. Bu doğrultuda kullanılmayan konutların bölge bölge haritası çıkarılacak, kullanılmayan evlerin vergileri artırılacak.