Yeni düzenlemenin ardından ilk ceza: Dur ihtarına uymayan sürücüye 303 bin TL

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü, 5 kilometrelik takibin ardından motosikleti bırakıp kaçtı.

Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü ve motosiklet sahibine toplam 303 bin lira idari para cezası uygulandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi'nde trafik ekipleri tarafından uygulama yapıldığı sırada, bir motosiklet sürücüsü 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

İnegöl Emniyet ekiplerinin uyarısına rağmen hızla uzaklaşan sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

5 KİLOMETRELİK KAÇIŞ

Yaklaşık 5 kilometre boyunca devam eden sıkı takibin ardından sürücü, motosikletini bırakarak yaya olarak olay yerinden kaçmayı başardı.

Polis ekipleri, motosikletin plakasından sahibine ulaşarak durumu bildirdi.

Olay yerine gelen motosiklet sahibi Muhammed H., aracı kullanan kişinin 25 yaşındaki oğlu Abdulgani H. olduğunu söyledi. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Ekipler, kaçan sürücü Abdulgani H.'ye 'dur' ihtarına uymamaktan 200 bin lira, abart egzoz kullanmaktan 16 bin lira, sigorta ve muayenesiz araç kullanmaktan 7 bin lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin lira olmak üzere toplam 263 bin lira idari para cezası uyguladı. Motosiklet sahibi Muhammed H.'ye ise 40 bin lira ceza kesildi. Böylece toplam ceza tutarı 303 bin lira oldu.

MOTOSİKLET TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Motosiklet, 90 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.