Yeni emekli olacaklar dikkat: İkramiye için son başvuru tarihi belli oldu

Ramazan ayı devam ederken yaklaşık 17 milyon emekli ve hak sahibinin gündeminde bayram ikramiyesi yer alıyor.

Bu yıl emekli olacak yurttaşların ikramiye ödemesinden faydalanmak için son başvuru tarihi de belli oldu.

Ramazan Bayram ikramiyesinden yararlanabilmek için emeklilik başvurusunun en geç 28 Şubat 2026 tarihine kadar yapılması gerekiyor.

Bu nedenle bayram ikramiyesi almak isteyenlerin 2 gün içinde başvuru yapması gerekiyor.

Bu tarihten sonra SGK'ye emeklilik dilekçesi verenler ilk ikramiye ödemesinden faydalanamayacak.

KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAM

Kulislerde bayram ikramiyesi için öne çıkan rakam 5 bin TL olarak dillendiriliyor.

İkramiyenin 5 bin 500 TL veya 6 bin TL olarak belirlenmesi de senaryolar arasında yer alıyor.