Yeni Galata Köprüsü çalışma nedeniyle trafiğe kapatılacak

İBB, Yeni Galata Köprüsü'nün bakım onarım çalışması nedeniyle 01.30-04.30 saatlerinde araç ve yaya trafiğine kapatılacağını bildirdi.

Güncel
  • 25.08.2025 10:40
  • Giriş: 25.08.2025 10:40
  • Güncelleme: 25.08.2025 10:45
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Yeni Galata Köprüsü bakım onarım çalışması nedeniyle 01.30-04.30 saatlerinde araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Yönetim Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Yeni Galata Köprüsü'nde bu gece bakım onarım çalışması yapılacak.

Bu kapsamda, köprü 01.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

Araç ve yayaların bu saatler arasında Atatürk Köprüsü'nü kullanmaları istendi.

