Yeni Galata Köprüsü'nde çalışma: Trafiğe kapatıldı
İstanbul’da Yeni Galata Köprüsü bakım onarım çalışmaları nedeniyle araç ve yaya geçişine kapatıldı. Görevliler köprüye bağlanan tüm girişleri bariyerlerle kapattı.
Kaynak: AA
Yeni Galata Köprüsü, bakım onarım çalışması nedeniyle geçici olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Çalışma kapsamında görevliler, köprüye bağlanan tüm girişleri bariyerlerle kapatarak önlem aldı.
Görevliler kapatılan köprüde bakım onarım çalışması gerçekleştiriyor.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından köprü saat 04.30 itibarıyla araç ve yaya trafiğine açılacak.