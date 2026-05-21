Yeni gıda mevzuatına 32 yiyecek alınmadı

Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği’ ve ‘Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalara İlişkin Uygulama Tebliği’ dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenleme ile "yeni gıda" kavramına ilişkin kapsamlı bir mevzuat oluşturulurken piyasaya sunulacak ürünler için sıkı denetim ve izin şartları getirildi. Tebliğe göre artık firmalar yalnızca ürün etiketiyle başvuru yapamayacak, Bakanlığa kapsamlı teknik dosyalar sunmaları gerekecek.

AB listesindeki 189 yeni gıda bileşeni yönetmeliğe alınırken 32 gıda ise GDO'lu mikroorganizma kullanılarak üretilmesi, domuz veya böcek kaynaklı olması gibi nedenlerle mevzuata alınmadı.

Yeni düzenleme ile birlikte Bakanlık, piyasaya arz sonrası izleme sistemi de kurabilecek. İnsan sağlığı açısından risk oluşturabilecek durumlarda ek veri talep edilebilecek, gerektiğinde ürünlerin kullanım koşulları değiştirilebilecek veya piyasadan kaldırılması gündeme gelebilecek.