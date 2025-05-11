Yeni görüntüler: Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası araç içi kamerasında

Beylikdüzü'nde 1 kişlinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin otobüs içinden güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde metrobüse çarpan otobosün içindeki yolcuların savrulduğu anlar yer alıyor.

Bir diğer güvenlik kamerası görüntüsünde ise şoförün kaza öncesi ve sırasında verdiği tepki ile çarpmanın etkisiyle yolcuların savrulduğu anlar görülüyor.

Kaza anı şoför mahallinde bulunan kameraya da yansıdı.

Görüntülerde metrobüse arkadan çarpan diğer metrobüs şoförünün kazanın yaşandığı anlarda verdiği tepki ve yolcuların savrulduğu anlar yer alıyor.