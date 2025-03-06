Yeni görüntüler çıktı: Sinpaş'ın Marmaris'teki doğa katliamı yargı kararlarına rağmen sürüyor

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi’nde bulunan Kızılkum Koyu’nda Sinpaş Holding’in iştirak şirketi Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) A.Ş’nin yapmak istediği otel ve devremülk projesi inşaatına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

İnşaat İşçileri Sendikası'nın kaydettiği görüntülere göre mahkeme ve belediye tarafından ruhsatlar iptal edilmesine rağmen doğa tahribatı sürüyor.

Marmaris Kızılbük Sinpaş Otel Şantiyesinden Üyelerimizin Çektiği Doğa Katliamını Paylaşıyoruz…



Marmaris Kızılbük’de Sinpaş tarafından inşası sürdürülen ve birçok tartışmaya neden olan otel inşaatı doğayı ve çevreyi tahrip etmeye devam ediyor.



Marmaris Milli Parkı sınırlarında… pic.twitter.com/04DMoL0Sry — İnşaat-İş Sendikası (@insaatsendika) March 5, 2025

Söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Bahadır Özgür de inşaatın yıkılmamasından hangi kurumun sorumlu olduğuna dair tartışmalara değindi.

NEDEN YIKILMIYOR?

Özgür'ün paylaştığı resmî yazışmalara göre Marmaris Kaymakamlığı, mevzuata aykırılıkta inşaatı durdurma ve yıkım kararı alma yetkisinin öncelikle ilçe belediyesinde, işini yapmadığı takdirde ise büyükşehir belediyesinde olduğunu belirtiyor.

Sinpaş'ın Marmaris'teki ucubesi niye yıkılmıyor? Sorumluluk şu an kimde?



İşte resmi yazışmalar!



Ben özetledim. Ama ekteki belgeleri okuyup siz de karar verin:



Marmaris Kaymakamlığı: Mevzuata aykırılıkta inşaatı durdurma ve yıkım kararı alma yetkisi öncelikle ilçe… pic.twitter.com/rK2inRzIDa — bahadır özgür (@bahadir_ozgr) March 5, 2025

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü de aynısını ifade ederken yıkımın gerçekleştirilmemesi durumunda maliyetin yüzde 100 fazlası ilgili belediyeden tahsil edilip yıkımın Bakanlık tarafından yapılabileceğini ifade ediyor.