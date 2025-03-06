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Yeni görüntüler çıktı: Sinpaş'ın Marmaris'teki doğa katliamı yargı kararlarına rağmen sürüyor

Marmaris'te mahkeme kararlarına rağmen hukuksuz şekilde devam eden Sinpaş’ın Kızılbük projesine ilişkin ortaya çıkan yeni görüntüler, doğa tahribatının boyutunu gözler önüne serdi.

Çevre
  • 06.03.2025 15:11
  • Giriş: 06.03.2025 15:11
  • Güncelleme: 06.03.2025 15:36
Yeni görüntüler çıktı: Sinpaş'ın Marmaris'teki doğa katliamı yargı kararlarına rağmen sürüyor
Fotoğraf: İnşaat-İş Sendikası

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi’nde bulunan Kızılkum Koyu’nda Sinpaş Holding’in iştirak şirketi Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) A.Ş’nin yapmak istediği otel ve devremülk projesi inşaatına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

İnşaat İşçileri Sendikası'nın kaydettiği görüntülere göre mahkeme ve belediye tarafından ruhsatlar iptal edilmesine rağmen doğa tahribatı sürüyor.

Söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Bahadır Özgür de inşaatın yıkılmamasından hangi kurumun sorumlu olduğuna dair tartışmalara değindi.

NEDEN YIKILMIYOR?

Özgür'ün paylaştığı resmî yazışmalara göre Marmaris Kaymakamlığı, mevzuata aykırılıkta inşaatı durdurma ve yıkım kararı alma yetkisinin öncelikle ilçe belediyesinde, işini yapmadığı takdirde ise büyükşehir belediyesinde olduğunu belirtiyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü de aynısını ifade ederken yıkımın gerçekleştirilmemesi durumunda maliyetin yüzde 100 fazlası ilgili belediyeden tahsil edilip yıkımın Bakanlık tarafından yapılabileceğini ifade ediyor.

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