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Yeni gözde Çin oldu

Dünya
  • 13.05.2025 05:00
  • Giriş: 13.05.2025 05:00
  • Güncelleme: 13.05.2025 05:00
Yeni gözde Çin oldu
Şi Cinping

Dış Haberler

Demokrasiler Birliği Vakfı’nın (Alliance of Democracies Foundation) yaptığı yeni bir araştırma, küresel kamuoyunda ABD’nin popülerlik kaybettiğini, Çin’in ise imajının güçlendirdiğini ortaya koydu.

Vakfın 100 ülkede 111 bin 273 kişiyle yaptığı anket çalışması ilginç sonuçlar çıktı. Demokrasi Algı Endeksi 2025 verilerine göre ABD’nin popülerliği azalırken Çin yükseldi. İlk kez ABD’yi geride bıraktı.

Eski NATO Genel Sekreteri ve Demokrasiler Birliği Vakfının kurucusu Anders Fogh Rasmussen, ABD’ye yönelik algıların bu kadar keskin şekilde düşmesine hiç bir koşulda şaşırmadığını belirtti.

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