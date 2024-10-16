Yeni Guantanamo

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Arnavutluk’un AB üyeliği içim müzakereler Lüksemburg’da başlarken bu ülkeyi Avrupa’nın göçmen deposuna çevirecek anlaşma kapsamında ilk sığınmacı kafilesi yola koyuldu. İtalya, Avrupa’ya gitmeye çalışırken Akdeniz’de alıkonulan göçmenleri Arnavutluk’ta kurulan kamplara taşımaya başladı.

Uluslararası ajanslar Avrupa’ya gelmek üzere yola çıkan bir grup göçmeni taşıyan İtalyan donanmasına ait Libra karakol gemisinin önceki gün Arnavutluk’a doğru yola çıktığını duyurdu. İtalyan La Repubblica gazetesine göre gemi bugün Arnavutluk’a varacak. Gemide, Mısırlı ve Bangladeşli göçmenlerin bulunduğu bildirildi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama arasında Kasım 2023’te varılan anlaşma kapsamında, bazı sığınmacıların başvurularının Arnavutluk’ta değerlendirilmesi kararlaştırılmıştı. Buna göre, yakalanan erkek göçmenler, AB üyesi olmayan Arnavutluk’un kuzeybatısındaki Şingin limanında kurulmuş olan merkeze, ardından da Gjader’e götürülecek. Gjader’de başvurusu reddedilen göçmenlerin konulacağı bir alanın yanı sıra bir cezaevi de bulunuyor.

Anlaşma geçen yıl imzalanmıştı.

TOPLAMA KAMPI

Söz konusu merkezler, İtalyan yasalarına tabi olacak ve İtalyan güvenlik görevlileri ve çalışanlar tarafından idare edilecek. Çocuklar, kadınlar, akıl sağlığı sorunu yaşayan kişiler ve istismar, işkence ve insan kaçakçılığı kurbanı göçmenlerin işlemleri ise İtalya’da yapılacak.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, insan hakları örgütlerinin eleştirdiği tesisleri, "hafif gözaltı" merkezleri olarak nitelendirmişti. Piantedosi’yi "aşırı iyimserlikle" suçlayan İtalyan cezaevi gardiyanları sendikası UILPA ise, söz konusu tesislerdeki su ve elektrik tedariğinin henüz işlevsel olmadığına vurgu yaptı. Uluslararası Af Örgütü’nün İtalya Şubesi de Arnavutluk’taki İtalyan göçmen merkezlerinin faaliyete geçmesine ilişkin yaptığı açıklamada, iltica hakkının ihlali riski, keyfi gözaltı riski, kişisel özgürlüklerin ihlali gibi insan hakları ihlalleri olabileceğine dair güçlü endişe duyulduğunu bildirdi. Arnavutluk’ta kurulan tesislere İtalyan ve uluslararası yayın organları "yeni bir Guantanamo" eleştirileri yöneltilmişti.

İktidarı Ekim 2022’de devralan aşırı sağcı Giorgia Meloni, Kuzey Afrika’dan İtalyan kıyılarına gelmekte olan binlerce göçmeni durdurma vaadinde bulunmuştu. Şu ana kadar Meloni, bu vaadini yerine getirmek için Arnavutluk’un yanı sıra, Tunus ve Trablus’taki BM destekli Libya hükümeti ile de anlaşmalara varmış bulunuyor.

11 Eylül 2001 saldırıları sonrası ABD yönetimi Küba’daki Guantanamo Üssü’nde kurduğu merkezlerde insanlık dışı uygulamalara imza atmıştı.