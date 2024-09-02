Yeni halk cephesi hükümete hazır

Yeni Halk Cephesi Başbakan adayı Lucie Castets ve cephenin ortak parti liderlerinin Fransa halkına açık mektubundan kısaltılarak çevrilmiştir.

Geçtiğimiz Temmuz ayında, seçimlerdeki büyük örgütlülüğünüz sayesinde aşırı sağın iktidara gelmesini engellediniz ve son yedi yıldır sürdürülen politikalardan çıkışa imkân tanıdınız. Bunun için size teşekkür ediyoruz.

Peki o günden beri ne oldu? Hiçbir şey. Cumhuriyetin devlet başkanı seçim sonuçlarının gerekliliklerini yerine getirmek yerine oyalanmaya devam ediyor. Bu yazın başında hiçbir şey olmamış gibi davranmaya daha ne kadar devam edebiliriz?

Siz Yeni Halk Cephesini seçimlerde birinci sıraya taşıdınız, hiçbir partiye tek başına hükümet kurma yetkisi vermeden. Bu sonuçlar hepimizin üzerine bir sorumluluk yüklüyor, en başta da buna sebep olanlara.

ADALETSİZ POLİTİKALAR

Cumhuriyet devlet başkanı Macron’un eylemsizliği hem ciddi hem de zararlı. Çünkü yedi yıllık adaletsiz ve otoriter politikalarını uzatma arzusunu ortaya çıkarıyor. Çünkü tüm bunların devlet içi bir satrançtan daha fazlası olmadığı, oyların bir amaca hizmet etmediği izlenimi veriyor.

Bugün ülke çapında ifade edilen güvensizliğin boyutunu sizinle, yurttaşlarla, sendika liderleri ile, işletmelerle, birliklerle, kolektiflerle ve seçilmiş temsilcilerle ölçüyoruz. Emekli yasası gibi halkın iradesine karşı dayatılan kararlarla ölçüyoruz, büyük çoğunuz artık politikaya inanmıyor.

Bu duygu bugün ve yarın mücadele etmekte olduğumuz aşırı sağı besliyor.

Yeni hükümetin yapacağı seçimlerin her birimizin gündelik hayatlarında son derece somut sonuçları olacak, kemer sıkma “iyileştirmelerini” mi sürdürecek yoksa kamu hizmetlerine yeniden yatırım yapmaya mı karar verecek? Ebeveynlerin çocuklarının önüne bir öğretmen, kamusal eğitimi güçlendirecek imkanları sağlayıp sağlayamayacağımızı bilmesi gerekiyor; çalışanların ücretlerinin zamlanıp zamlanmayacağını bilmesi gerekiyor, yıllar süren enflasyonun ardından; hane sakinlerinin konutlarının ısı yalıtımının yenilenip, iklim değişikliğine uygun hale getirilip getirilmeyeceğini bilmesi gerekiyor; hastaların gerektiğinde acile kabul edilip edilmeyeceklerini, hastanelerin gerekli imkanlara sahip hale getirilip getirilmeyeceğini bilmesi gerekiyor; çocuklarımızın onlara büyüyüp gelişebilecekleri yaşanabilir bir gezegen sunup sunamayacağımızı bilmeleri gerekiyor.

ZORUNLU KOPUŞ

Tüm bu başlıklarda, geçmiş politikalardan bir kopuş gerekli. Seçmenler tarafından talep ediliyor. Yeni Halk Cephesi hükümetinin kuruluşunun ilk saatinde girişeceği süreç bu.

Yeni Halk Cephesi etrafında birleşen seçmenlerimize sözümüz: Herkesin yeteneğine göre katkı yaptığı, emeğin daha iyi ücretlendirileceği, güçlüklerin daha iyi ele alınacağı, kamu hizmetlerinin iyileştirildiği ve ortak geleceğimiz için temel olan ekolojik dönüşümün derhal yürürlüğe gireceği daha adil, daha birleşik bir toplum kurmayı taahhüt ediyoruz. Herkesin onurlu bir hayat yaşayabileceği bir toplumu.

Sağdan aşırı sağa kadar bize oy vermeyen, hatta hiç oy kullanmayan seçmelerimize sözümüz: Evet, bir kutbun diğerinin karşısına getirildiği mantığı kırmak istiyoruz ve ülkenin geleceğini beraber kuracağız.

YENİ BİR YÖNETİM BİÇİMİ

Şunun farkındayız: Beşinci cumhuriyet altında yen bir yönetim biçimi geliştirmek zorundayız. Parlamento, en saydam biçimde yeniden kendi takvimini kontrol edebilmeli ve yürürlüğe konacak projelerle yasaları sakince aceleye getirmeden tartışabilmeli. Toplumsal ortaklarımızı dinlemeli ve saygı duymalıyız. Alandaki öznelerin, seçilmiş temsilcilerin, kurumların ve demokrasimizi gündelik olarak hayata geçiren herkesin yeni bir birliğinin biçimini tasavvur etmeliyiz.

Gazze’de acil ateşkesin sağlanması ve rehinelerin salınabilmesi için harekete geçeceğiz. Ve Cumhuriyetin devlet başkanı Filistin’deki durumun “Fransa için bir tabu” olmadığını bizzat deklare ettiğine göre adil ve sürdürülebilir bir barışın sağlanmasına yönelik BM kararları temelinde, İsrail devleti gibi Filistin’in de derhal tanınması için harekete geçeceğiz.

Siz iki ay önce sözünüzü söylediniz, şimdi eyleme geçmenin tam zamanı: tüm parlamenter demokrasilerde olduğu gibi, seçimlerde birinci gelen ittifak hükümet kurabilmeli, parlamento içi mutabakatı sağlamalı ve çalışmaya başlamalı.

Bütün yaz çalıştık. Hazırız.

Lucie Castets, Yeni Halk Cephesi Başbakan adayı

Manuel Bompard, Boyun Eğmeyen Fransa eş koordinatörü

Olivier Faure, Sosyalist Parti birinci sekreteri

Fabien Roussel, Fransız Komünist Partisi ulusal sekreteri

Marine Tondelier, Ekolojistler Ulusal Sekreteri

Çeviren: Yusuf Tuna KOÇ