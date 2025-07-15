Yeni Harry Potter'ın ilk fotoğrafı paylaşıldı

Televizyon dizisine uyarlanan ve çekimleri devam eden Harry Potter dizisinde baş kahramanın ilk fotoğrafı yayımlandı. 11 yaşındaki İskoç aktör Dominic McLaughlin, Potter kostümü içinde ilk kez göründü.

Serinin diğer ana karakterleri Hermione Granger'ı, Arabella Stanton, Ron Weasley'i ise Alastair Stout canlandıracak.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ABD'li yayıncılık devi HBO'nun dünyaya dizi olarak dağıtacağı yapımın 10 sene içinde final yapması bekleniyor.

HBO Şubat ayında da Amerikalı aktör John Lithgow'un Hogwarts müdürü Albus Dumbledore'u oynayacağını duyurmuştu.

Frost Rubeus Hagrid'i, McTeer Profesör Minerva McGonagall'ı ve Essiedu Severus Snape'i canlandıracak. Whitehouse ise Argus Filch'e hayat verecek.

Seri, sekiz Harry Potter filminin de çekildiği Hertfordshire'daki Warner Bros Studioları'nda tamamlanacak. Yapımın 10 yıl sürmesi planlanıyor.