Yeni hesaplar zamanı

Umut Can FIRTINA

Küresel hegemonya mücadelesi kızışırken dünyanın en büyük iki ekonomisinin lideri, Güney Kore’de bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, son dönemde gerilimin arttığı ticaret anlaşmazlıklarını masaya yatırırken kritik konuların ertelendiği görüşmede bazı konularda anlaşmaya varıldı. İki lider, ilişkileri “doğru rotada ilerletme” ve küresel işbirliğini güçlendirme mesajı verdi.

İki liderin 2019’dan bu yana ilk kez bir araya geldiği Busan kentindeki görüşmenin ardından Trump, Pekin'in yasadışı fentanil ticaretine karşı daha sıkı tedbirler alması, ABD'den soya fasulyesi alımlarını yeniden başlatması ve nadir toprak elementleri ihracatını sürdürmesi karşılığında Çin'e uygulanan tarifeleri azaltma konusunda uzlaştıklarını söyledi.

GÖRÜŞMELER SÜRECEK

Asya turu dönüşünde “Harika bir görüşme” geçtiğini aktaran Trump, Çin’den ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük tarifesinin yüzde 57’den yüzde 47’ye indirileceğini duyurdu. Görüşmeyi “G2” zirvesi olarak tanımlayan Trump, ticaret anlaşmasının “çok yakında” imzalanabileceğini, ancak her yıl yeniden müzakere edileceğini söyledi. Trump, görüşmede Tayvan ve Rus petrolünün güdeme gelmediğini aktarırken Ukrayna krizi konusunda “Şi ile birlikte çalışacaklarını” kaydetti.

‘DÜNYAYA REHBERLİK’

Çin lideri Şi ise görüşmenin başlangıcında yaptığı konuşmada Çin ve ABD'nin dost ve ortak olması gerektiğini, bunun tarihin öğrettiği bir ders ve gerçekliğin bir gereği olduğunu belirterek, “Çin'in kalkınması, ABD'nin 'Amerika'yı yeniden büyük yapma' vizyonuyla çelişmiyor” dedi. Dünyanın en büyük ekonomileri arasında zaman zaman sürtüşmelerin olmasının normal olduğunu ifade eden Şi, “iki ülke liderinin ilişkileri doğru rotada ilerlemesine rehberlik etmesi gerektiğini” vurguladı.

Her iki ülkenin kalkınmasına uygun bir atmosfer yaratmak için Trump ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu dile getiren Şi “Çin ve ABD, iki ülkenin ve dünyanın yararına somut ve güzel işler yapmak için birlikte çalışabilir” ifadesini kullandı.

∗∗∗

PENTAGON’A 33 YIL SONRA NÜKLEER TEST TALİMATI

ABD Başkanı Donald Trump, 33 yıl sonra Savaş Bakanlığı’na “derhal” nükleer silah testlerine başlanması talimatı verdiğini açıkladı. Trump, ABD’nin “diğer ülkelerden daha fazla nükleer silaha sahip olduğunu” vurgulayarak bunun kendisinin ilk döneminde gerçekleştirildiğini belirtti. Trump, ABD’nin Rusya ve Çin’in silahlanma yarışında arayı kapattığı konusunda uyarıda bulunarak, “Nükleerin yıkıcı gücü nedeniyle bunu elde etmekten nefret ettim ama başka seçeneğim yoktu. Rusya ikinci, Çin ise uzak bir üçüncü sırada ancak 5 yıl içinde eşitlenecekler” dedi. Trump’ın açıklaması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu hafta Moskova’nın yeni bir atom enerjili ve nükleer kapasiteli sualtı insansız hava aracı ve yeni bir nükleer enerjili seyir füzesi test ettiğini duyurmasının ardından geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise durdurulan nükleer silah denemelerinin yapılması durumunda “Rusya’nın aynı şekilde hareket edeceğini” bildirdi.

∗∗∗

PEKİN DENKLİĞİNİ KABUL ETTİRDİ

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nden Çin uzmanı Doç. Dr. Barış Adıbelli, Busan’daki zirveyi BirGün’e değerlendirdi. Trump’ın göreve geldiğinden bu yana kendi krizlerini yaratıp çözmek için mesai harcadığını belirten Adıbelli, “Ortada bir düşmanlık yokken tarife savaşı başlatan Trump, her hamlesinin Çin’den karşılık bulduğunu gördü” dedi.

Busan’da alınan kararların iki ülkenin iç kamuoyuna yönelik hamleleri olduğunu belirten Adıbelli, “Her ABD başkanının projesi genelde onun siyasi ömrüyle sınırlıdır ve bunun farkında olan Trump, 3’üncü döneminin yolunu açmak için bir tartışma başlattı. Çin’e satışı tekrar başlayan soya, Cumhuriyetçi seçmen yoğunluklu eyaletlerde üretiliyor. Son alınan kararlar, gerileyen iç kamuoyu desteğini geri kazanmaya yönelik hamleler” diye konuştu.

İKİ ÜLKE, İKİ GÜÇ

Güney Kore’deki zirvede en dikkat çekici gelişme olarak Şi’nin açıklamalarına işaret eden Adıbelli’ye göre Çin, “ilk defa net şekilde ABD’nin dengi olarak” masada yer aldı. Adıbelli, “Busan’da ‘iki ülke, iki güç’ şeklinde bir diyalog vardı. Trump’tan da benzer değerlendirmeler geldi. Eskiden ABD’nin dahi sömürdüğü edilgen bir Çin vardı, ama bugün eşit iki ülke olarak hareket ediyorlar. Dünyada bir Çin gerçeği var” diye konuştu. Adıbelli, bu durumun son dönemde yavaşlayan ekonomiyle birlikte eleştirilerin odağındaki Şi’nin iç kamuoyundaki puanını artırdığına dikkat çekti.

ABD liderliğinde Batı’nın tek kutuplu dünya düzeninin sona erdiğine işaret eden Adıbelli, bu üç kutbun başını ABD, Çin ve Rusya’nın çektiğini söyledi. Çin’in “yeni dünya düzeninin manifestosu” olarak değerlendirilen eylül ayındaki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesine işaret eden Adıbelli, “Dünya 20. Yüzyılın dünyası değil. Jeopolitik denklem değişiyor, bunlardan biri yükselen Asya. Bakir enerji kaynakları, bereketli toprakları, genç dinamik nüfusu, teknolojisi, ekonomik ve nükleer güçleriyle geliyor.”

Doç. Dr. Barış Adıbelli

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nden Çin uzmanı

ANAKARADAN İLERLEYECEK

“Bu Trump’ın kişisel savaşı değil, ABD müesses nizamının Çin’le olan mücadelesi” diyen Adıbelli şöyle devam etti:

“ABD medyasında Tayvan konusunun gündeme getirilmemesi çok eleştirildi. Bu, Trump’ın müesses nizama bazı noktalarda direndiğini de gösteriyor. (Joe) Biden yönetiminden farkı, Tayvan meselesini tamamen gündem dışı bırakması. Trump, Tayvan ve Güney Çin Denizi üzerinden Çin’e yaklaşmayacak. Yapabilirse Çin’e Asya anakarasından karşı koymaya çalışacak. Buna yönelik doğrudan hamleleri de oldu. Afganistan’daki Bagram Üssü’nü geri istemesi, Ermenistan-Azerbaycan barışı ile Zengezur Koridoru’nu elde etmesi, Pakistan’la yakınlaşma işaretleri üst üste konduğu zaman Trump’ın bu coğrafyada Rusya ile Çin arasına girme amaçları olduğu görülüyor. Trump, bu ortaklığı yıkmak için büyük çaba sarf ediyor” dedi.