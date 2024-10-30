Yeni Hizbullah lideri Naim Kasım ilk kez konuştu: Direnişimiz sürecek

Hizbullah'ın yeni Genel Sekreteri Kasım, Lübnan’daki son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarına, İsrail saldırısında öldürülen Hizbullah'ın eski lideri Hasan Nasrallah'ı anarak başlayan Kasım, "Gündemı̇m Nasrallah'ın gündemı̇nı̇ her yönüyle takip etmek. Savaş planımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Lübnan'da yeni yerleşimler kurmak istediğini kaydeden Kasım, "Bekleseydik her şeyi kaybedebilirdik. 'İsrail'e mazeret vermeyin' düşüncesi doğru değildir. Çünkü onların her zaman mazereti var" dedi.

"BU DÜNYAYA AÇILAN BİR SAVAŞ"

"En iyi savunma saldırıdır" düşüncesiyle hareket ettiklerini kaydeden Kasım, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Bu, İsrail-Amerikan ve Avrupa güçlerinin dünyaya açtığı savaştır. Bizim onlara boyun eğmemizi, gelecek nesillerimizi kontrol etmek istiyorlar. Çocuk, kadın haklarından bahsediyorlar ama söyledikleri her şey yalan, göstermelik."

Gazze'nin yanında olmayı sürdüreceklerini bildiren Kasım, "ABD ve İsrail’in proje oyunlarına direnişimiz sürecek" dedi.

Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah karargahına düzenlediği saldırıda öldürülmüştü. Nasrallah'ın yerine geçmesi beklenen Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Seyfettin ise 3 Ekim'de yine İsrail saldırısında öldürülmüştü.

NAİM KASIM KİMDİR?

1953'te doğan Naim Kasım, öğrencilik yıllarından beri İslamcı örgütlerde yer aldı. Lüban'daki Emel Hareketi'nde yer alan Kasım, 1979'da İran İslam Devrimi'nin ardından örgütten ayrıldı.

1982'de Hizbullah'ın kuruluşunda yer alan Kasım, 1992'den beri Hasan Nasrallah'ın yardımcılığını yapıyordu. Kasım, Hizbullah'ın 1992'deki ilk seçiminden bu yana parlamento seçim kampanyalarının genel koordinatörlüğünü de üstleniyordu.



2005 yılında Hizbullah'ın nadir bir “içeriden bakış” olarak görülen bir tarihinin anlatıldığı kitabını yayımladı. Kasım, siyah sarıkları İslam peygamberi Muhammed'in soyundan geldiklerini gösteren Nasrallah ve Seyfettin'den farklı olarak beyaz sarık takıyor.

Kasım, eski Hizbullah lideri Nasrallah’ın öldürülmesinin ardından 19 dakikalık bir konuşma yaparak asla geri çekilmeyeceklerini vurgulamış ve “Kara saldırısı gerçekleşecekse buna da hazırız” demişti.

Uzun zamandır Hizbullah’ın önde gelen sözcülerinden biri olan Kasım, yabancı medyaya da pek çok röportaj verdi. Haziran ayında El Cezire’ye verdiği röportajda Hizbullah’ın amacının 'savaşı genişletmek olmadığını' söylemişti.