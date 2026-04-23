Yeni hükümetin gençlere ihaneti

Dış Haberler

Güney Asya ülkesi Bangladeş’te şubat ayında göreve gelen yeni parlamento, 2024’te Başbakan Şeyh Hasina hükümetinin devrilmesine yol açan öğrenci protestolarından sonra yapılan birçok reformu geri çekti. Şubat ayındaki erken seçimle iktidara gelen Bangladeş Milliyetçi Partisi’nin (BNP) çoğunlukta olduğu parlamento, protestolar sonrası hükümet ve güvenlik güçlerinin hesap verebilirliğini artırmayı amaçlayan bazı reformları iptal etti. Bu, Hasina’nın devrilmesinden bu yana elde edilen demokratik kazanımlardan geri adım atılacağı konusunda tepkilere yol açtı.

HÜKÜMET SAVUNDU

Söz konusu reformlar dâhil Muhammed Yunus liderliğindeki geçici hükümet zamanındaki 133 kararnameyi, gözden geçiren parlamento, bunların arasındaki insan hakları, yargı denetimi, yolsuzluk karşıtı ve güvenlik önlemlerini içeren en az 23’ünü yürürlükten kaldırdı. Hükümet kararı savunarak “reformlardaki kusurları gidermek ve daha sağlam yasalar getirmek” için gerekli olduğunu ileri sürdü.

DÖNÜŞÜMÜN ANAHTARI

Muhalefet partileri ve başta öğrenciler olmak üzere sivil toplum örgütleri, söz konusu kararın gücün tekrar merkezileşmesine yol açacağı konusunda tepki gösterdi. Muhalif kesimler, ülke çapında kitlesel protestolar yapılacağı uyarısında bulundu. Protestolardaki öğrenci gruplarının oluşturduğu ve parlamentoda temsil edilen Ulusal Vatandaş Partisi’nin (NCP) Genel Başkan Yardımcısı Akhter Hossen, Al Jazeera’ya verdiği demeçte “Hükümet, referandum sonuçlarına yansıyan halkın tüm iradesini yok sayıyor” diyerek “Bunlar parlamentoda kabul ya da ret alacak basit değişiklikler değil, yapısal bir dönüşümün anahtarı” ifadelerini kullandı.

Bangladeş’te ülkeyi 15 yıldır demir yumrukla yöneten Hasina hükümeti, 2024 Temmuz’unda öğrencilerin öncülüğündeki haftalarca süren kitlesel protestolarla devrilmişti. Muhalifleri susturma, zorla kaybettirilmeler ve insan hakları ihlallerine yönelik öfke, Hasina hükümetinin kamuya işe alımlarda ayrımcılık içeren kararıyla bardağı taşırmıştı.

Hasina’nın yerine getirilen Nobel Ödüllü ekonomis Muhammed Yunus’un geçici hükümeti, toplumdaki geniş yapısal reform taleplerinin ardından yargıda bağımsızlık, insan hakları, seçimler ve gücün merkezileşmesinin önüne geçme gibi birçok konuyu içeren “Temmuz Ulusal Şartı” adlı bir reform paketini sunmuştu. Şubat ayındaki erken parlamento seçimiyle aynı anda söz konusu reform paketi için yapılan referandum, yüzde 70 evet oyu almıştı. Paket, kurumlara göre güç dağılımını sağlayacak yapısal dönüşümün çerçevesi olarak sunulmuştu.