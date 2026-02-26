Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Yeni İçişleri Bakanı Çiftçi AKP yeleği giydi, kumanya dağıttı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorum'da AKP Gençlik Kolları'nın yeleğini giydi ve kumanya dağıttı.

Güncel
  • 26.02.2026 10:15
  • Giriş: 26.02.2026 10:15
  • Güncelleme: 26.02.2026 10:21
Kaynak: ANKA
Yeni İçişleri Bakanı Çiftçi AKP yeleği giydi, kumanya dağıttı

Yeni atanan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorum'da AKP Gençlik Kolları'na ait yeleği giydi, AKP'lilerle beraber iftar için kumanya dağıttı.

Bazı programlara katılmak üzere Çorum'da bulunan Çiftçi, iftara dakikalar kala, AKP Gençlik Kolları'na ait yeleği giydi.

Çiftçi, daha sonra AKP'nin gençlik kolları üyeleriyle birlikte dışarıda olan yurttaşlara iftarlık kumanya dağıttı.

BirGün'e Abone Ol