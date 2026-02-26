Yeni İçişleri Bakanı Çiftçi AKP yeleği giydi, kumanya dağıttı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorum'da AKP Gençlik Kolları'nın yeleğini giydi ve kumanya dağıttı.
Kaynak: ANKA
Yeni atanan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorum'da AKP Gençlik Kolları'na ait yeleği giydi, AKP'lilerle beraber iftar için kumanya dağıttı.
Bazı programlara katılmak üzere Çorum'da bulunan Çiftçi, iftara dakikalar kala, AKP Gençlik Kolları'na ait yeleği giydi.
Çiftçi, daha sonra AKP'nin gençlik kolları üyeleriyle birlikte dışarıda olan yurttaşlara iftarlık kumanya dağıttı.