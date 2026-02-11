Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama

İçişleri Bakanı olarak atanan Mustafa Çiftçi, önceki görev yeri olan Erzurum'da açıklamalarda bulundu.

Bugün saat 12.00 gibi görevi devralacağını belirten Çiftçi, "Ankara'ya gideceğim ve orada da bugün itibarıyla devir teslimi yapılacak. Dün gece itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız görevi tevdi ettiler. Bugün de saat 12.00 gibi inşallah İçişleri Bakanlığımızda devir teslimi gerçekleştirmiş olacağım" dedi.

Erzurum'dan ayrılmadan önce konuşan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Buradan sadece fiziken ayrılıyorum. Kalbimi dadaşlara bırakarak ayrılıyorum. Çok hüzünlüyüm. İnşallah ben ve ailem hiçbir zaman Erzurum'u unutmayacağız. Ayrılığın vermiş olduğu bir hüzün var ama görevimi yapmış olmamın verdiği bir huzurla Erzurum'dan ayrılıyorum. Cumhurbaşkanımızın bugünkü atama kararnamesi ile sorumluluğu ağır bir görevi de üstlenmiş oldum. Bundan dolayı dua bekliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. İçişleri Bakanlığı'nda da 81 ilimizde de, ilimizin emniyetini asayişini düzelttiysek inşallah bunu bütün memleket sathında yaymak suretiyle elimizden geldiği kadar durmaksızın çalışacağız."

Çiftçi, tören mangası tarafından Erzurum'dan uğurlandı.

MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?

Mustafa Çiftçi, gece Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile İçişleri Bakanı olarak Ali Yerlikaya'nın yerine atandı.

Mustafa Çiftçi, Erzurum Valisi olarak görev yapıyordu. Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman İlçelerinde Kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı yapan Çiftçi, TBMM’de Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği görevlerinde de bulundu.