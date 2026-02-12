Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk paylaşım

İçişleri Bakanı olarak atanan Mustafa Çiftçi'den göreve başladıktan sonra ilk paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle İçişleri Bakanlığı görevime başladım. Milletimizin duası ve teşkilatımızın gücüyle ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışacağız. Sayın Ali Yerlikaya Bakanımıza emekleri için gönülden teşekkür ediyorum."

MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?

Mustafa Çiftçi, gece Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile İçişleri Bakanı olarak Ali Yerlikaya'nın yerine atandı.

Mustafa Çiftçi, Erzurum Valisi olarak görev yapıyordu. Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman İlçelerinde Kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı yapan Çiftçi, TBMM’de Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği görevlerinde de bulundu.