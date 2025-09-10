Yeni İcra ve İflas Kanunu taslağı: Hangi maaşa ne kadar haciz gelebilir?

Türkiye’de 9 Haziran 1932 yılından bu yana yürürlükte olan İcra ve İflas Kanunu'nda değişime gidiliyor.

Yeni kanunun taslağı Meclis'e sunulacak. Yapılacak yeni düzenlemeyle birlikte maaşlara koyulabilen haciz sınırı yüzde 60'a yükseltilebilecek.

TGRT Haber'e konuşan Avukat Mustafa Zafer, taslağın yürürlüğe girmesi halinde ücretlerden yüzde 60'a varan oranda haciz kesintisi yapılacağını kaydetti.

MAAŞA GÖRE DEĞİŞECEK

Halihazırda yürürlükte olan düzenlemede yüzde 25’lik kesinti yapılabiliyor. Zafer, "Maaş haciz uygulaması, halen yürürlükte olan düzenlemede borçlunun maaşı ne kadar olursa olsun maaşından en fazla yüzde 25’lik bir kesinti yapılmasını düzenlemekte.

Ancak hazırlanan taslakta asgari ücretli çalışan bir kişinin maaşından en fazla yüzde 10 kesinti yapılabilecek.

Bu durum "beyaz yaka" olarak bilinen ve görece daha yüksek maaş alan çalışanların maaşının yüzde 60’ına kadar kesinti yapılmasına imkan tanıyacak.

Böylece az maaş alandan az, çok maaş alandan daha çok kesinti yapılabilecek" dedi.

ASGARİ ÜCRETLİYE DE HACİZ

Taslak metin yasalaşırsa gelire göre şu oranlarda haciz uygulanabilecek: