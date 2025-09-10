Yeni İcra ve İflas Kanunu taslağı: Hangi maaşa ne kadar haciz gelebilir?
İcra ve İflas Kanunu'nda değişime gidiliyor. Yeni İcra ve İflas Kanunu taslağıyla, net geliri asgari ücretin 9 katından fazla olan çalışanların maaşlarından artık yüzde 60’a kadar haciz kesintisi yapılabilecek. Asgari ücretli çalışanların dahi gelirlerinin yüzde 10'una haciz konulabilecek. Ücret arttıkça, haciz oranı da artacak.
Türkiye’de 9 Haziran 1932 yılından bu yana yürürlükte olan İcra ve İflas Kanunu'nda değişime gidiliyor.
Yeni kanunun taslağı Meclis'e sunulacak. Yapılacak yeni düzenlemeyle birlikte maaşlara koyulabilen haciz sınırı yüzde 60'a yükseltilebilecek.
TGRT Haber'e konuşan Avukat Mustafa Zafer, taslağın yürürlüğe girmesi halinde ücretlerden yüzde 60'a varan oranda haciz kesintisi yapılacağını kaydetti.
MAAŞA GÖRE DEĞİŞECEK
Halihazırda yürürlükte olan düzenlemede yüzde 25’lik kesinti yapılabiliyor. Zafer, "Maaş haciz uygulaması, halen yürürlükte olan düzenlemede borçlunun maaşı ne kadar olursa olsun maaşından en fazla yüzde 25’lik bir kesinti yapılmasını düzenlemekte.
Ancak hazırlanan taslakta asgari ücretli çalışan bir kişinin maaşından en fazla yüzde 10 kesinti yapılabilecek.
Bu durum "beyaz yaka" olarak bilinen ve görece daha yüksek maaş alan çalışanların maaşının yüzde 60’ına kadar kesinti yapılmasına imkan tanıyacak.
Böylece az maaş alandan az, çok maaş alandan daha çok kesinti yapılabilecek" dedi.
ASGARİ ÜCRETLİYE DE HACİZ
Taslak metin yasalaşırsa gelire göre şu oranlarda haciz uygulanabilecek:
- Geliri net asgari ücret kadar olanlar için gelirinin onda biri.
- Geliri net asgari ücretin iki katına kadar olanlar için gelirinin onda ikisi.
- Geliri net asgari ücretin üç katına kadar olanlar için gelirinin onda üçü.
- Geliri net asgari ücretin beş katına kadar olanlar için gelirinin onda dördü.
- Geliri net asgari ücretin yedi katına kadar olanlar için gelirinin onda beşi.
- 22,104 x 7 = 154,728 TL maaş alan bir kişinin aldığı ücretin yarısı 77,364 TL üzerine haciz konulabilecek. (Mevcut uygulamada en fazla (1/4‘i olan 38,682 TL kesilebilmekte.)
- Geliri net asgari ücretin dokuz katı ve fazla olanlar için gelirinin onda altısı.