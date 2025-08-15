Yeni icraat ‘ara hedef’

Merkez Bankası (TCMB), yılın üçüncü enflasyon raporuyla birlikte ara hedef uygulamasına geçtiğini duyurdu. Başkan Fatih Karahan, değişikliğin amacının tahmin ve hedefleri birbirinden ayırmak olduğunu belirterek, ara hedeflerin kısa vadede enflasyonun izleyeceği yolu göstermede rehber olacağını söyledi.

Enflasyon raporu sunumunu gerçekleştiren TCMB Başkanı Fatih Karahan 2025 yılsonu enflasyonu ara hedeflerinin yüzde 24 olduğunu belirtti. 2025 yılı için tahmin bandı daraltılarak yüzde 19-29 düzeyinden yüzde 25-29 aralığına getirildi. Böylece Merkez Bankası, hem hedef belirledi hem de bu hedefe ulaşamayacağını açıkladı. TCMB’nin önceki enflasyon raporunda 2025 yılsonu tahmini de yüzde 24 seviyesindeydi.

TAHMİNLER YÜKSELDİ

TCMB 2026 yılsonu TÜFE tahminini ara hedef olarak yüzde 16 olarak belirledi, önceki raporda tahmin yüzde 12 olarak açıklanmıştı. Önceki raporda yüzde 6-18 olan 2026 sonu tahmin aralığı ise yüzde 13-19 olarak belirlendi. Önceki raporda yüzde 8 olarak açıklanan 2027 yılsonu enflasyon tahmini ise yeni raporda yüzde 9’luk ara hedef olarak açıklandı.

KURAKLIK RİSKİ ARTTI

Toplantının soru cevap bölümünde “hissedilen enflasyon” açıklaması yapan Karahan, “Arabanızı her sene yenilemediğiniz için oradaki enflasyon düşüşünü hissetmiyorsunuz. Kira enflasyonu yüksek seyrettiği için hissedilen enflasyon gerçekleşenin üzerinde seyrediyor” ifadelerini kullandı.

Karahan, gıda fiyatlarının iklim koşullarından etkilenmeye devam ettiğini, bazı bölgelerdeki kuraklık riskinin fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı yarattığını dile getirdi. Zirai dona rağmen gıda enflasyonunda yavaşlama gözlendiğini de ekledi. Enflasyon raporunda gıda enflasyonu tahmini 2025 yılsonunda yüzde 26,5’te sabit tutulurken 2026 için yüzde 13,5 olan tahmin yüzde 17’ye yükseltildi.