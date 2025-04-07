Yeni ilaçlara ulaşmak çok zor: Erişim yüzde 4'lerde

Haber Merkezi

Türkiye'de bulunamayan ilaç sorunu sorunu sürerken, İlaç Fiyat Kararnamesi düzelemesinin ertelenmesi sorunu daha da derinleştiriyor.

Eczacılar, Türkiye'de ilaca erişimin giderek zorlaştığına dikkat çekerek "Ülkemizde ruhsatlı ilaçlara dahi erişimde ciddi sorunlar yaşanırken, yenilikçi tedavilere ve yeni ilaçlara erişim oranımız çok daha vahim bir tablo sergiliyor. Avrupa Birliği ülkelerinde bu oran ortalama yüzde 72 iken, Türkiye’de yeni ilaçlara erişim oranımız yalnızca 4 seviyesindedir" dedi.

Dünya Sağlık Günü, her yıl Dünya Sağlık Örgütü Anayasası’nın yürürlüğe girdiği tarih olan 7 Nisan’da kutlanıyor. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, Dünya Sağlık Günü sebebiyle yaptığı açıklamada, sağlığın bireylerin fiziksel, zihinsel, duygusal ve toplumsal açıdan çevresiyle uyumlu bir şekilde işlev gösterebilmesine imkân verdiğini söyledi.

Saydan, “Biz eczacılar da birer bireyiz. Fiziksel ve zihinsel sağlığımızı korumak için eczanelerimizdeki ekonomik darboğazdan çıkmaya çalışıyoruz. Eczanelerimizi yaşatmak için gerekli yerlere başvurularda bulunarak beklentilerimizi ilettik ancak, halen olumlu bir geri dönüş alamadık. Yıllardır sabırla beklediğimiz İFK (İlaç Fiyat Kararnamesi) düzenlemesinin sürekli ertelenmesi, halkın ilaca erişimini sağlayan 30 bin eczaneyi doğrudan tehdit ediyor” dedi.

GÜNCELLEME BEKLİYORUZ

Saydan, açıklamasında şunlara yer verdi:

“İki yılı aşkın süredir güncellenmeyen kademeli ilaç fiyat baremleri nedeniyle birçok eczane ekonomik darboğazda. Ne yazık ki son yapılan güncelleme mesleğimizin yaşadığı ekonomik sorunları çözmekten çok uzak. Eczanelerimizin işletme giderleri her geçen gün artıyor, gelirlerimiz ise bu artışı karşılayamaz durumda. Enflasyon karşısında hızla eriyen eczane ekonomileri, sürdürülebilir olma sınırına dayandı. Unutulmamalıdır ki eczanelerimiz, yalnızca biz eczacılara ait işletmeler değil; halk sağlığının teminatı olan, vatandaşın en kolay ulaşabildiği, ülkemizin dört bir yanına yayılan stratejik sağlık birimleridir. Aynı zamanda ülkemizin milli servetidir. Bu nedenle ilaç fiyat baremleri, reel ekonomik koşullar dikkate alınarak ivedilikle ve kalıcı biçimde yeniden güncellenmelidir.”

İLACA ERİŞİM YÜZDE 4

Söz konusu düzenlemenen sürekli ertelenmesinn halkın ilaca erişimini sağlayan 30 bin eczaneyi doğrudan tehdit ettiğini anlatan Saydan, şöyle devam etti:

"Tüm dünyada yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve ülkemizde reel kur ile ilaç fiyatlandırmasında kullanılan dönemsel Avro kuru arasındaki farkın her geçen gün artması, ilacın bulunabilirliğini ciddi şekilde tehdit ediyor. Özellikle ithal edilen ilaçların güncel kura göre temininde yaşanan zorluklar, önlem alınamazsa önümüzdeki dönemde de maalesef artarak devam edecektir. Görüldüğü üzere, ilaç fiyatlandırmasında kullanılan 21,67 TL’lik Avro kuru, güncel 40 TL seviyesindeki reel kur karşısında işlevini yitirmiştir. Eczacılar olarak bizler için ilacın bulunabilir ve ulaşılabilir olması hayati önem taşımaktadır. Çünkü bulunamayan ilaç, en pahalı ilaçtır. Mevcut durumda ülkemizde ruhsatlı ilaçlara dahi erişimde ciddi sorunlar yaşanırken, yenilikçi tedavilere ve yeni ilaçlara erişim oranımız çok daha vahim bir tablo sergiliyor. Avrupa Birliği ülkelerinde bu oran ortalama yüzde 72 iken, Türkiye’de yeni ilaçlara erişim oranımız yalnızca 4 seviyesindedir. Oysa 2018 yılında bu oran ülkemizde yüzde 20 idi. Bu dramatik düşüş, sistemin sürdürülebilirliğini kaybettiğinin açık bir göstergesidir. Biz eczacılara göre, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan “Dönemsel Avro Değeri (DAD)” artık geçerliliğini tamamen yitirmiştir. 7 gün 24 saat, ülkemizin en ücra köşelerine kadar uzanan sağlık ağıyla ilaç temini ve sağlık danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Birinci basamak sağlık hizmet sunucuları olarak, bu sorunun ivedilikle çözüme kavuşmasını bekliyoruz."