Yeni İpek Yolu ve ABD hâkimiyeti tehlikesi

Kevin Crane

Batılı toplu yayın organlarının bir konu üzerinde hiçbir şey söylemeden çok konuşmak üzerine sapkın bir yeteneği var. İran bu durumun büyük bir örneği. Bahsi geçen ülke hakkında uzun bir süredir düzenli şekilde haberler duyuyoruz. Ancak bu haberlerin tamamı üç ana konu üzerinde sınırlı.

İran’da dini liderliğe dayanan bir yönetim mevcut.

İran, İsrail ile uzun zamandır süregelen bir çekişme içinde ve çeşitli İsrail karşıtı silahlı grupları desteklemekte.

En önemlisi, İran bir nükleer program hayata geçirmeye çalışmaktadır. Kendisi bu programın amacının elektrik santralleri kurmak olduğunu söylerken İsrail ve Amerika bu girişimin nükleer silah üretmeye yönelik olduğunu belirtiyor.

Dikkat nükleer silahlara öylesine yoğunlaşmış bir durumda ki dünya için hayati önem taşıyor olsalar bile İran hakkındaki nükleer silahlardan bağımsız haberler insanlara ulaşmıyor. Bunlar, İran’ı Çin’e bağlayan yeni uluslararası demiryolunun açılışından oldukça az sayıda insanın haberdar olmasını açıklıyor. Her şeye rağmen, bu haber oldukça büyük bir önem taşımaktadır ve İran ile ABD egemenliğindeki dünya düzeninin arasındaki gerginliğe yeni bir boyut kazandırmaktadır.

HER YERDE YAŞANMADI

Bugüne kadar yalnızca iki kıta tam anlamıyla birleştirici bir demiryolu ağına sahip olmuştur: Avrupa ve Kuzey Amerika. Bu emperyalizm ve sömürgeciliğin bir sonucudur. İmparatorlukların merkezlerindeki demiryolu ağlarının amacı, merkez ve etrafındaki bölgeler arasındaki ulaşımı ve iletişimi kolaylaştırmaktı. Buna karşılık, sömürgeleşmiş ülkelerde ise demiryolu ağları tamamen başka bir amaca hizmet etmekteydi. Bu ağlar, hammadde üretim merkezlerinden limanlara kaynak taşımak için kullanılan araçlardı. Bu yükler, oradan zengin devletlerin sanayilerinde kullanılmak üzere sevk ediliyordu.

İmparatorluk savunucuları çoğu zaman sömürgeci ülkelerin “yerlilere demiryolu verdiklerini” iddia ederler ancak gerçekte durum daha farklıdır : bu demiryolları yerli halkların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmamıştır. Birçok Küresel Güney ülkesinin bağımsızlıklarını kazandıktan sonra sömürgecilikten miras kalan demiryolu ağlarını çürümeye bırakmasındaki başlıca sebeplerden biri de budur. Bu sistemlerin kullanılabilirliğini sürdürmenin maliyeti, sağladıkları faydayı ve sundukları imkanı karşılaşmıyordu. Onları işe yarar hale getirmek için gereken uyarlama maliyeti ise çok yüksekti.

Hindistan ve Çin hammade taşımaya odaklı ve sömürüye dayalı demiryolu modeline örnek teşkil eden ülkeler arasında yer alır. Bu ülkelerdeki demiryolu sistemleri Batılı ülkeler tarafından inşaa edilmiş ve masrafları karşılanmıştır. Gerçekte bu, tarım ürünleri ve diğer temel malların bu iki dev ülkeden en verimli şekilde taşınmasını sağlayacak bir sistemin inşası anlamına geliyordu. İran’da ise petrol en verimli ve kolay şekilde boru hatları aracılığıyla limanlara ulaşabildiğinden ötürü Batılı sanayiler tarafından diğer ülkelere kıyasla bu ülkede daha az demiryolu inşa edildi. Batı kapitalizminin hiçbir zaman gerçek bir ihtiyaç duymamasından dolayı Asyalı devletler arasındaki uluslararası bağlantılar daima inşa konusunda sınırlı kaldı.

Öte yandan, kapitalizm için tehdit oluşturan yeni bir öğe ise İsrail’in Filistinlilere uyguladığı soykırımın tetiklediği bölgesel savaşlar ve bu savaşların yol açtığı çalkantı. Orta Doğu, dünya deniz taşımacılığı açısından hayati öneme sahip birden fazla dar boğaza sahiptir. Amerika ve Avrupalı müttefiklerin hükümetleri, bu deniz yolu güzergahlarını açık tutabilme yetilerini korumaya büyük önem atfetmişlerdir. Bu süreçte, farklı bir çözüm yolu öneren rakip bir güce fazla dikkat çekmek kendi çıkarları ile örtüşmemiştir.

BİR KUŞAK, BİR YOL

Çin Başkanı Xi Jinping, 2013’te Orta Asya ülkelerini kapsayan bir gezi gerçekleştirdi ve “Yeni İpek Yolu Ekonomik Kuşağı” olarak adlandırdığı yeni bir hükümet politikası ilan etti. Yeni politikanın ismi Çin’in kıyı bölgelerinden başlayıp Roma Avrupa’sına kadar uzanan eski bir ticaret ağı olan “İpek Yolu”na çağrışım yapmaktadır. Yaklaşık bin yedi yüz yıl boyunca tüccarları birbirine bağlayan bu tarihi zincir, Avrupalıların baharat ve ipek gibi uzak diyarlardan gelen ürünleri temin etmesini sağlamıştır. İpek Yolu zamanla kapitalist sistemlerin ortaya çıkışı ile silinmeye ve Batı taşımacılığının doğuşu ile önem kaybetmeye başlamıştır.

Çin’in Yeni İpek Yolu da bu tarihi yolu tekrardan yaratmayı hedeflemektedir. Bunu gerçekleştirerek Asya’da nüfus yoğunluğu olan merkezleri birbirine bağlamayı ve Çin’i dünyanın geri kalanı ile birleştirecek daha verimli bir yöntem sunmayı planlamaktadır. Bu girişim uluslararası planda farklı tepkiler toplamıştır: Batı’da bazıları serbest ticarete olan hayranlıkları sebebiyle milyar dolarlık bu projeyi tamamen olumlu bir gelişme olarak görmeyi tercih ederken birçok Küresel Kuzey ülkesinde en az birkaç on yıldır giderek artan bir Çin karşıtlığı söz konusu. Bu durumun en belirgin olduğu yer ise Donald Trump Amerikası.

Başlangıçtaki plan, Çin’i hem ekonomik açıdan denk rakibi hem de uzun zamandır dostluk ve düşmanlık arasında gidip gelen bir ilişkiye sahip olduğu Hindistan’a bağlamaktı. Ancak Delhi’de yükselen aşırı sağ iç siyasetin ve Amerikan baskısının bir birleşimi, bu planların önünü kesti. Bunun üzerine Çin, Hindistan bağlantısını askıya aldı ve 2021’den bu yana çalışmalar, Sovyet sonrası Orta Asya ülkelerinden ve Asya kıtasını boydan boya geçecek şekilde ilk gerçek demiryolunu kurmaya odaklandı.

Yalnızca dört sene içerisinde, yeni bir demiryolu hattı hayata geçiriliyor. Batı Çin’in coğrafi başkenti olan Urumçi’den başlayarak Kazakistan’ın Almatı şehrine devam ediyor; ardından, Özbekistan’ın Semerkand şehrinden ilerleyip Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’a ulaşıyor ve İran’ın başkenti Tahran’daki yepyeni “kuru liman”da son buluyor. Çin ve İran arasında yük taşımak, politik ve askeri olarak tehlikeli sayılan Hormuz ve Molucca’dan geçen kırk günlük bir deniz yolculuğundan, yalnızca 15 gün süren Batı kontrollerinden uzak kalmış, denize kıyısı olmayan ülkeler arasında ilerleyen yeni bir yolculuğa evrildi.

İran demiryolları operatörleri başı bu girişimi “özgürlüğün demir damarları” olarak tanımlamıştır. Tarihte ilk kez İran, petrol ithalatında bir numaralı müşterisi olan Çin’e petrol ulaştırabilir konuma gelmiştir ve ne Amerika’nın denizcilik gücü ne de ekonomik yaptırımları bunun önüne geçebilmektedir. Çin ise artık İran’ı, Batı’ya göndermeyi hedefledikleri mallar için bir durak olarak geliştirebilecek pozisyondur. Bu dahil olmaktan kaçındığı politik çatışmalardan uzak kalmasına yardımcı olacak ve bu çatışmaların bir engel teşkil etmesinin önüne geçecektir.

Bu girişime yönelik görünürdeki ilgisizlik, gerçekte Batılı elitlerin duyduğu bir korkuyu gizliyor olabilir. Dış politikalarının üzerine kurulu olduğu temel varsayımlarından birçoğu, artık geçerliliğini yitirmek üzere olabilir. Bu durum özellikle, halihazırda İsrail merkezli savaşlar göz önüne alındığında daha da belirginleşiyor. Geçtiğimiz haftaya kadar Amerika ve Britanya’nın bu çatışmalara en doğrudan müdahalesi, Kızıldeniz’deki deniz taşımacılığı rotalarını açık tutmak amacıyla Yemen’deki Ansarallah hükümetine karşı savaşmak oldu. İran’ın saldırıya uğraması duurmunda vereceği karşılık hakkındaki spekülasyonların merkezinde Hürmüz Boğazı’nı kapatıp kapatmayacağı ihtimali yer aldı. Ayrıca, Çin gemilerinin engellenmesiyle İran’ın yüksek teknolojili ekipman ve silah tedariğinin kesilebileceği başka uzun vadeli bir varsayımdı.

AMERİKA YÜZYILININ SONU

Amerika’nın 21. yüzyıldaki savaşları, yükselen güçler karşısındaki göreli gerilemesini durdurma girişimleridir. Bu güçler arasındaki en önemlisi ise Çin’dir. Bu sonu gelmeyen savaşlar, Afganistan’da başlamış olsa da, ABD hızla dikkatini hayati ticaret yolları ile fosil yakıtlara ulaşımının kesişim noktası olan Ortadoğu’ya yöneltmiş ve tüm odağını bu bölgede yoğunlaştırmıştır.

Çeyrek asırdan uzun bir süredir meydana gelen değişimlere rağmen sabit kalan üç gerçek şunlardır : İsrail her zaman Amerika’nın değer verdiği bir vasal devlet konumundaydı, İran, her zaman nefret edilen, düzen karşıtı bir devlet olarak görüldü, ve Amerika, her zaman diğer güçlere kıyasla stratejik üstünlüğe sahipti. Ancak Amerikan yönetici sınıfının içerisinde, bu saldırgan politikanın devamı hakkında derin çatışmalar ve fikir ayrılıkları yaşanmaktadır. Asya’yı boydan boya kesen bu demiryolu hattı, bu tartışmayı anlamsız hale getirecek ve gereksiz kılacak gelişmelere yol açabilir. Çin’in yükselişi ve bu yükseliş karşısında Amerika’nın göreli gerilemesini durdurmak için çok geç kalınmış olabilir.

Donald Trump’ın son zamanlardaki hareketlerinden görebiliriz ki belirli savaş stratejilerini ve ekonomik üstünlüğünü birleştirerek Amerikan egemenliğini korumaya çalışmaktadır. Yasadışı bir şekilde İran’ın bombalanmasının bir hafta ardından, artık bir ateşkes olduğunu açıklıyor ve hem İranlılarla hem de Çinlilerle petrol ticareti konusunu tartışmaya açık olduğunu belirtiyor. Bu hareketlerinin arkasındaki amaç, diğer devletlere elinden neler geldiğini ve şiddete başvurmaktan kaçınmadığını göstermeye çalışmaktır. Aynı zamanda, şiddete duyulan fazla bir bağlılığın Amerika’nın kontrol sahibi olduğu ticari sistemlerin değişmesini hızlandırabileceğini kabul etmektedir. Sosyal medyadaki mesajlarından anlayabiliriz ki Trump, Çin’in Amerikan fosil yakıt kaynaklarını kullanmaya devam etmesini beklemekte ve bunun karşılığında Amerika’nın Asya’daki askeri aktivitelerini azaltacağını söylemektedir.

Vurgulanması gereken başka bir nokta ise Çin de aynı şekilde kendi çıkarlarının peşinden koşuyor olmasıdır. Çin’in emperyalizm karşıtı bir ahlaki motivasyonla hareket ettiğini ve sömürgecilik sonrası dünyadaki “kardeşlerine” yardım ettiğini varsaymak isteyen yeni bir sol düşünce türü var. Ancak Çin hükümeti hiçbir zaman böyle bir iddiada bulunmadı ve bulunsaydı da bunun gerçek olamayacağı aşikardır. Resmi törenlerde arada sırada tozunu alıp sergilediği devrimci sembollere rağmen, Çin devleti tamamen kapitalisttir ve küresel kapitalizme bütünüyle entegre olmuştur. Gazze’deki soykırım süresince İsrail’le ticaret yapmaya devam etmiş ve Yeni İpek Yolu’nun inşası adına kendi ülkesinde, özellikle içinde Urumçi’nin de bulunduğu Sincan bölgesinde de baskı uygulamaktadır. Çin’in İran’la olan müttefikliği bu çizgide değerlendirilmelidir : Bu, kendi çıkarları açısından mantıklı bir tercihtir ve iki kapitalist devlet arasında karşılıklı yarara dayalı bir ilişkidir.

Nihayetinde bu gelişimin yaptığı şey Amerika tarafından şekillendirilmiş ve domine edilmiş dünyanın sona ermekte olduğu fikrini onaylamaktır. Bizler için en öncelikli görev ise, Amerikan emperyalizminin gerileyişinin daha da kanlı ve yıkıcı bir hal almasını engellemek için Orta Doğu’daki Batı kaynaklı savaş yanlılığına karşı durmak ve Çin’le potansiyel olarak dünyayı sona erdirecek bir savaştan kaçınarak mücadele etmeye devam etmektir.

Kaynak: http://counterfire.org/

Çeviren: Nilay Türkmen