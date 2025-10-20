Yeni iş ilanı | Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu sözleşmeli personel alınacak

Adli Tıp Kurumu (ATK) Merkez ve Taşra Teşkilatında, 657 sayılı DMK 4/B kapsamında ve “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca 85 sözleşmeli pozisyon için personel alımı yapılacak. İlan Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. HIZLI BAKIŞ: TAKVİM, PUAN TÜRLERİ, DEĞERLENDİRME Kontenjan KPSS Şartı Puan Türleri Başvuru Dönemi Başvuru Yöntemi Sınav Yeri 85 sözleşmeli pozisyon KPSS-2024 ≥ 70 P3, P93, P94 (pozisyona göre) 23.10.2025 (10:00) – 05.11.2025 (23:59) e-Devlet → Adli Tıp Kurumu – Kariyer Kapısı İstanbul/Bahçelievler (ATK merkez binası) Önemli: Şahsen ya da posta ile başvuru kabul edilmiyor. Adaylar her bir pozisyon için yalnız tek başvuru yapabiliyor. Sıralama, merkezi sınav puanına göre yapılarak ilanda belirtilen her pozisyon için 3 katı aday sözlü sınava çağrılıyor. GENEL BAŞVURU ŞARTLARI T.C. vatandaşı olmak.

Yaş: Son başvuru günü olan 05.11.2025 itibarıyla 657 sayılı Kanun’un 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak.

İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonu için: KPSS-2024’ün yapıldığı yılın 01.01. günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1994 ve sonrası doğumlular başvurabilir). Bu pozisyon için sözlü sınav tarihinde boy-kilo ölçümü yapılacak; şartı sağlayamayanlar sözlüye alınmayacaktır.

Askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış, tecilli, ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak).

657 sayılı Kanun’un 48/1-A/5 bendindeki suçlardan mahkûm olmamak.

Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak (53. madde hükümleri saklıdır).

Son başvuru tarihi itibarıyla başvurulan pozisyonun öğrenim şartını taşımak. BAŞVURU NASIL YAPILIR? (ADIM ADIM) e-Devlet / Kariyer Kapısı Üzerinden isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresine e-Devlet şifrenizle giriş yapın. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ilanını seçin ve başvuru formunu doldurun. İstenen bilgi/belgeleri sisteme yükleyin; başvurunuzu 23.10.2025–05.11.2025 arasında tamamlayın. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyan verenlerin başvuruları reddedilir; ataması yapılmışsa iptal edilir ve genel hükümlere göre yasal işlem uygulanır. DEĞERLENDİRME VE SÖZLÜ SINAV Kimler Sözlü Sınava Çağrılır? Her pozisyon için KPSS (P3/P93/P94) puanları en yüksekten düşüğe sıralanır; ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sözlü sınava çağrılır (son sırayla aynı puandaki adaylar dâhil). Sınav Yeri ve Duyurular Sözlü sınav yeri: Adli Tıp Kurumu Başkanlığı İstanbul/Bahçelievler merkez binası.

Tarihler: Daha sonra ilan edilecektir.

Liste ve sonuçlar: ATK internet sitesi ve Kariyer Kapısı’ndan duyurulur; ayrıca tebligat yapılmaz. BAŞVURU KRİTERLERİ – KISA TABLO Kriter Şart Kontenjan 85 sözleşmeli pozisyon Statü 657 DMK 4/B – Sözleşmeli KPSS 2024 – min. 70 (P3/P93/P94) Başvuru 23.10.2025–05.11.2025 (e-Devlet/Kariyer Kapısı) Çağrı Oranı Pozisyon sayısının 3 katı aday sözlüye Özel Durum İnfaz ve Koruma Memuru: <30 yaş (01.01.1994+), boy-kilo şartı Sınav Yeri ATK Merkez – İstanbul/Bahçelievler Kaç personel alınacak ve hangi statüde? Toplam 85 sözleşmeli pozisyon için alım yapılacak; 657 sayılı DMK 4/B statüsünde istihdam sağlanacak. KPSS şartı nedir, hangi puan türleri geçerli? KPSS 2024’te ilgili puan türünden en az 70 puan şartı vardır. Pozisyona göre P3, P93 ve P94 puan türleri esas alınır. Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? 23 Ekim 2025 (10:00) – 5 Kasım 2025 (23:59) arasında, yalnızca e-Devlet / Kariyer Kapısı üzerinden çevrimiçi başvuru yapılacaktır. Şahsen/posta başvuruları kabul edilmez. Sözlü sınava kaç kişi çağrılacak? Merkezi sınav puan sıralamasına göre her pozisyon için ilan edilen kadronun 3 katı aday sözlü sınava davet edilir. İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonu için özel şart var mı? Evet. 01.01.1994 ve sonrası doğumlular başvurabilir (30 yaşını doldurmamış olmak). Ayrıca sözlü sınav günü boy-kilo ölçümü yapılır; şartı sağlayamayanlar sözlüye alınmaz. Sınav nerede yapılacak ve sonuçlar nasıl duyurulacak? Sözlü sınavlar ATK Başkanlığı İstanbul/Bahçelievler merkez binasında yapılacaktır. Başvuru ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu’nun internet sitesi ile Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilir; ayrıca tebligat yapılmaz.