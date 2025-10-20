Yeni iş ilanı | Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu sözleşmeli personel alınacak
Adli Tıp Kurumu personel alımı 2025 başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? Adli Tıp Kurumu personel alımı şartları nelerdir, KPSS puanı ve özel koşullar neler? Adli Tıp Kurumu personel alımı sonuçları nereden ve hangi tarihte açıklanacak? Tüm detaylar haberimizde.
Adli Tıp Kurumu (ATK) Merkez ve Taşra Teşkilatında, 657 sayılı DMK 4/B kapsamında ve “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca 85 sözleşmeli pozisyon için personel alımı yapılacak. İlan Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Önemli: Şahsen ya da posta ile başvuru kabul edilmiyor. Adaylar her bir pozisyon için yalnız tek başvuru yapabiliyor. Sıralama, merkezi sınav puanına göre yapılarak ilanda belirtilen her pozisyon için 3 katı aday sözlü sınava çağrılıyor. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyan verenlerin başvuruları reddedilir; ataması yapılmışsa iptal edilir ve genel hükümlere göre yasal işlem uygulanır. Her pozisyon için KPSS (P3/P93/P94) puanları en yüksekten düşüğe sıralanır; ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sözlü sınava çağrılır (son sırayla aynı puandaki adaylar dâhil). Toplam 85 sözleşmeli pozisyon için alım yapılacak; 657 sayılı DMK 4/B statüsünde istihdam sağlanacak. KPSS 2024’te ilgili puan türünden en az 70 puan şartı vardır. Pozisyona göre P3, P93 ve P94 puan türleri esas alınır. 23 Ekim 2025 (10:00) – 5 Kasım 2025 (23:59) arasında, yalnızca e-Devlet / Kariyer Kapısı üzerinden çevrimiçi başvuru yapılacaktır. Şahsen/posta başvuruları kabul edilmez. Merkezi sınav puan sıralamasına göre her pozisyon için ilan edilen kadronun 3 katı aday sözlü sınava davet edilir. Evet. 01.01.1994 ve sonrası doğumlular başvurabilir (30 yaşını doldurmamış olmak). Ayrıca sözlü sınav günü boy-kilo ölçümü yapılır; şartı sağlayamayanlar sözlüye alınmaz. Sözlü sınavlar ATK Başkanlığı İstanbul/Bahçelievler merkez binasında yapılacaktır. Başvuru ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu’nun internet sitesi ile Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilir; ayrıca tebligat yapılmaz.
HIZLI BAKIŞ: TAKVİM, PUAN TÜRLERİ, DEĞERLENDİRME
Kontenjan KPSS Şartı Puan Türleri Başvuru Dönemi Başvuru Yöntemi Sınav Yeri 85 sözleşmeli pozisyon KPSS-2024 ≥ 70 P3, P93, P94 (pozisyona göre) 23.10.2025 (10:00) – 05.11.2025 (23:59) e-Devlet → Adli Tıp Kurumu – Kariyer Kapısı İstanbul/Bahçelievler (ATK merkez binası)
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
BAŞVURU NASIL YAPILIR? (ADIM ADIM)
e-Devlet / Kariyer Kapısı Üzerinden
DEĞERLENDİRME VE SÖZLÜ SINAV
Kimler Sözlü Sınava Çağrılır?
Sınav Yeri ve Duyurular
BAŞVURU KRİTERLERİ – KISA TABLO
Kriter Şart Kontenjan 85 sözleşmeli pozisyon Statü 657 DMK 4/B – Sözleşmeli KPSS 2024 – min. 70 (P3/P93/P94) Başvuru 23.10.2025–05.11.2025 (e-Devlet/Kariyer Kapısı) Çağrı Oranı Pozisyon sayısının 3 katı aday sözlüye Özel Durum İnfaz ve Koruma Memuru: <30 yaş (01.01.1994+), boy-kilo şartı Sınav Yeri ATK Merkez – İstanbul/Bahçelievler
Kaç personel alınacak ve hangi statüde?
KPSS şartı nedir, hangi puan türleri geçerli?
Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak?
Sözlü sınava kaç kişi çağrılacak?
İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonu için özel şart var mı?
Sınav nerede yapılacak ve sonuçlar nasıl duyurulacak?
