Yeni iş ilanı | Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu sözleşmeli personel alınacak

Adli Tıp Kurumu personel alımı 2025 başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? Adli Tıp Kurumu personel alımı şartları nelerdir, KPSS puanı ve özel koşullar neler? Adli Tıp Kurumu personel alımı sonuçları nereden ve hangi tarihte açıklanacak? Tüm detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 20.10.2025 18:44
  20.10.2025 18:44
  • Güncelleme: 20.10.2025 18:44
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Depophotos

Adli Tıp Kurumu (ATK) Merkez ve Taşra Teşkilatında, 657 sayılı DMK 4/B kapsamında ve “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca 85 sözleşmeli pozisyon için personel alımı yapılacak. İlan Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

HIZLI BAKIŞ: TAKVİM, PUAN TÜRLERİ, DEĞERLENDİRME

KontenjanKPSS ŞartıPuan TürleriBaşvuru DönemiBaşvuru YöntemiSınav Yeri
85 sözleşmeli pozisyonKPSS-2024 ≥ 70P3, P93, P94 (pozisyona göre)23.10.2025 (10:00) – 05.11.2025 (23:59)e-Devlet → Adli Tıp Kurumu – Kariyer Kapısıİstanbul/Bahçelievler (ATK merkez binası)

Önemli: Şahsen ya da posta ile başvuru kabul edilmiyor. Adaylar her bir pozisyon için yalnız tek başvuru yapabiliyor. Sıralama, merkezi sınav puanına göre yapılarak ilanda belirtilen her pozisyon için 3 katı aday sözlü sınava çağrılıyor.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

  • T.C. vatandaşı olmak.
  • Yaş: Son başvuru günü olan 05.11.2025 itibarıyla 657 sayılı Kanun’un 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak.
  • İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonu için: KPSS-2024’ün yapıldığı yılın 01.01. günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1994 ve sonrası doğumlular başvurabilir). Bu pozisyon için sözlü sınav tarihinde boy-kilo ölçümü yapılacak; şartı sağlayamayanlar sözlüye alınmayacaktır.
  • Askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış, tecilli, ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak).
  • 657 sayılı Kanun’un 48/1-A/5 bendindeki suçlardan mahkûm olmamak.
  • Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak (53. madde hükümleri saklıdır).
  • Son başvuru tarihi itibarıyla başvurulan pozisyonun öğrenim şartını taşımak.

BAŞVURU NASIL YAPILIR? (ADIM ADIM)

e-Devlet / Kariyer Kapısı Üzerinden

  1. isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresine e-Devlet şifrenizle giriş yapın.
  2. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ilanını seçin ve başvuru formunu doldurun.
  3. İstenen bilgi/belgeleri sisteme yükleyin; başvurunuzu 23.10.2025–05.11.2025 arasında tamamlayın.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyan verenlerin başvuruları reddedilir; ataması yapılmışsa iptal edilir ve genel hükümlere göre yasal işlem uygulanır.

DEĞERLENDİRME VE SÖZLÜ SINAV

Kimler Sözlü Sınava Çağrılır?

Her pozisyon için KPSS (P3/P93/P94) puanları en yüksekten düşüğe sıralanır; ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sözlü sınava çağrılır (son sırayla aynı puandaki adaylar dâhil).

Sınav Yeri ve Duyurular

  • Sözlü sınav yeri: Adli Tıp Kurumu Başkanlığı İstanbul/Bahçelievler merkez binası.
  • Tarihler: Daha sonra ilan edilecektir.
  • Liste ve sonuçlar: ATK internet sitesi ve Kariyer Kapısı’ndan duyurulur; ayrıca tebligat yapılmaz.

BAŞVURU KRİTERLERİ – KISA TABLO

KriterŞart
Kontenjan85 sözleşmeli pozisyon
Statü657 DMK 4/B – Sözleşmeli
KPSS2024 – min. 70 (P3/P93/P94)
Başvuru23.10.2025–05.11.2025 (e-Devlet/Kariyer Kapısı)
Çağrı OranıPozisyon sayısının 3 katı aday sözlüye
Özel Durumİnfaz ve Koruma Memuru: <30 yaş (01.01.1994+), boy-kilo şartı
Sınav YeriATK Merkez – İstanbul/Bahçelievler

Kaç personel alınacak ve hangi statüde?

Toplam 85 sözleşmeli pozisyon için alım yapılacak; 657 sayılı DMK 4/B statüsünde istihdam sağlanacak.

KPSS şartı nedir, hangi puan türleri geçerli?

KPSS 2024’te ilgili puan türünden en az 70 puan şartı vardır. Pozisyona göre P3, P93 ve P94 puan türleri esas alınır.

Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak?

23 Ekim 2025 (10:00) – 5 Kasım 2025 (23:59) arasında, yalnızca e-Devlet / Kariyer Kapısı üzerinden çevrimiçi başvuru yapılacaktır. Şahsen/posta başvuruları kabul edilmez.

Sözlü sınava kaç kişi çağrılacak?

Merkezi sınav puan sıralamasına göre her pozisyon için ilan edilen kadronun 3 katı aday sözlü sınava davet edilir.

İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonu için özel şart var mı?

Evet. 01.01.1994 ve sonrası doğumlular başvurabilir (30 yaşını doldurmamış olmak). Ayrıca sözlü sınav günü boy-kilo ölçümü yapılır; şartı sağlayamayanlar sözlüye alınmaz.

Sınav nerede yapılacak ve sonuçlar nasıl duyurulacak?

Sözlü sınavlar ATK Başkanlığı İstanbul/Bahçelievler merkez binasında yapılacaktır. Başvuru ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu’nun internet sitesi ile Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilir; ayrıca tebligat yapılmaz.

