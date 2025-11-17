Yeni İş İlanı: DSİ 1389 İşçi Alacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1389 yeni personel alınacağını açıkladı. Ülke genelinde geniş bir kadroda yapılacak bu alım, DSİ bünyesinde çalışma hayali kuran binlerce aday için büyük bir fırsat sunuyor. Peki alım hangi kadroları kapsıyor, başvurular ne zaman başlayacak ve süreç nasıl işleyecek? İşte DSİ personel alımıyla ilgili tüm detaylar…

DSİ 1389 PERSONEL ALIMINI DUYURDU

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; taşra teşkilatında görev yapmak üzere toplam 1389 personel alımı yapılacağını belirtti ve “Hayırlı olsun” mesajı verdi.

Paylaşılan bilgilere göre, alımın önemli bölümü noter kurasıyla yapılacak olup bazı teknik kadrolar için yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav uygulanacak.

ALIM YAPILACAK KADROLAR AÇIKLANDI

DSİ’nin personel alımında iki yöntem kullanılacak: noter kurası ve yazılı – sözlü – uygulamalı sınav. Aşağıda tüm kadrolar detaylı şekilde listelenmiştir.

Noter Kurasıyla Alınacak 1305 İşçi

Kadro Alım Sayısı Usta Yardımcısı 210 Aşçı Yardımcısı 154 Şoför 154 Düz İşçi 140 Bakımcı – Yağcı 116 Sürveyan 105 Sondaj İşçisi 69 Treyler Operatör Yardımcısı 66 Laborant Yardımcısı 64 Teknisyen 59 Topoğraf 58 Bekçi 44 Su Dağıtım Teknisyeni 19 Akaryakıtçı 15 Hidrolog Yardımcısı 13 Jeofizik Teknisyeni 7 Alet Operatörü 5 Teknik Ressam 2 Pompaj İstasyonu Operatörü 2 Döşemeci Yardımcısı 1 Fotoğrafçı 1 Kompresör Operatörü 1

Yazılı–Sözlü–Uygulama Sınavıyla Alınacak 84 Operatör

DSİ ayrıca yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav aşamalarını içeren süreçle 84 operatör istihdam edecek.

DSİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Personel alımı resmi olarak açıklansa da başvuru takvimi henüz yayımlanmadı. DSİ tarafından başvuru tarihleri, başvuru ekranı, sınav takvimi ve tüm detaylar resmi ilan ile birlikte duyurulacak.

Adayların süreç başladığında gecikme yaşamamak için hem DSİ’nin resmi internet sitesini hem de Bakanlık duyurularını düzenli takip etmeleri öneriliyor.

BAŞVURU SÜRECİNE DAİR ÖNEMLİ BİLGİLER

Alımlar taşra teşkilatında gerçekleştirilecek.

Noter kurası ve sınav süreçleri ayrı yürütülecek.

Sınav sonuçları ve kura tarihleri resmi internet adreslerinden yayımlanacak.

DSİ kaç personel alacak?

Toplam 1389 personel alınacaktır.

Hangi kadrolara alım yapılacak?

Usta yardımcısından aşçı yardımcısına, teknisyenden topoğrafa, sondaj işçisinden şoföre kadar çok sayıda kadro bulunmaktadır.

Kadroların kaç tanesi noter kurasıyla belirlenecek?

1305 işçi noter kurasıyla alınacaktır.

Yazılı ve sözlü sınav hangi pozisyonlar için yapılacak?

Toplamda 84 operatör yazılı–sözlü–uygulama sınavıyla belirlenecektir.

Başvurular başladı mı?

Henüz başlamadı. DSİ resmi takvimi yayınladığında başvurular açılacaktır.

DSİ personel alımı ne zaman açıklanacak?

Başvuru tarihleri resmî ilan ile duyurulacak olup şu an net bir tarih verilmemiştir.

DSİ tarafından yapılacak olan 1389 kişilik yeni personel alımı, kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunuyor. Çok sayıda teknik ve destek kadrosunu kapsayan bu alım, Türkiye genelinde geniş bir istihdam imkanı oluşturacak. Resmi takvim yayımlandığında süreç hızla ilerleyeceği için adayların duyuruları yakından takip etmesi büyük önem taşıyor.