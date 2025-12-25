Yeni İş İlanı | Hazine ve Maliye Bakanlığı 104 Uzman Yardımcısı Alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni duyuru, kamu sektöründe kariyer hedefleyen adaylar için büyük bir fırsat sunuyor. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre Bakanlık, 2026 yılında gerçekleştirilecek giriş sınavıyla toplam 104 uzman yardımcısı alımı yapacak. Başvuru süreci, sınav aşamaları ve kontenjan dağılımı gibi tüm detaylar şöyle:

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI UZMAN YARDIMCISI ALIMI DETAYLARI

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde boş bulunan uzman yardımcısı kadrolarına yapılacak alım için farklı fakültelerden mezun adaylar başvuru yapabilecek. Aşağıda yer alan dağılıma göre toplam 104 kişilik kadro için alım gerçekleştirilecek.

Kontenjan Dağılımı

Mezuniyet Alanı Kontenjan Siyasal Bilgiler / İktisadi ve İdari Bilimler / İşletme / İktisat Fakülteleri 52 Hukuk 18 İktisat 20 Uluslararası İlişkiler 3 Endüstri Mühendisliği 11 Toplam 104

BAŞVURU TARİHLERİ VE YÖNTEMİ

Başvurular 19 – 30 Ocak 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı / Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://www.kariyerkapisi.gov.tr) adresleri üzerinden tamamlayacak.

GİRİŞ SINAVI NASIL YAPILACAK?

Giriş sınavı iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek:

Yazılı sınav

Sözlü sınav

Yazılı sınav, klasik yöntemle 25 Nisan 2026 tarihinde Ankara’da yapılacak. Sınavı başarıyla geçen adaylar sözlü mülakata katılmaya hak kazanacak. Bu süreç, adayların hem bilgi düzeyini hem de mesleki yeterliliklerini ölçmeyi hedefliyor.

NEDEN BU İLAN ÖNEMLİ?

Hazine ve Maliye Bakanlığı uzman yardımcılığı, Türkiye’de kariyer hedefleyen binlerce adayın en çok ilgi gösterdiği prestijli kamu pozisyonlarından biri. Bu ilan, özellikle maliye, iktisat, hukuk ve mühendislik alanlarından mezun adaylar için önemli bir kamu kariyer fırsatı sunuyor.

BAŞVURU İÇİN ÖNE ÇIKAN NOKTALAR

Toplam 104 kişilik kontenjan

Farklı fakülte ve alanlardan geniş başvuru imkânı

Elektronik ortamda kolay başvuru süreci

Yazılı ve sözlü sınavdan oluşan profesyonel değerlendirme sistemi

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaç uzman yardımcısı alacak?

Toplam 104 uzman yardımcısı alınacak.

Başvurular ne zaman yapılacak?

Başvurular 19 – 30 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Başvurular nasıl yapılacak?

Başvurular e-Devlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı / Kariyer Kapısı veya kariyerkapisi.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Yazılı sınav ne zaman yapılacak?

Yazılı sınav, klasik yöntemle 25 Nisan 2026 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek.

Hangi bölümler başvuru yapabilecek?

İktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, işletme, iktisat, hukuk, uluslararası ilişkiler ve endüstri mühendisliği mezunları başvuru yapabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 104 uzman yardımcısı alımı, kamu sektöründe güçlü bir kariyer hedefleyen adaylar için büyük bir fırsat sunuyor. Belirtilen tarihlerde başvurularını tamamlayan ve sınav sürecine dikkatle hazırlanan adaylar, bu önemli kariyer yolculuğunda avantaj elde edebilir. Takvimleri not edin, başvuru şartlarını dikkatle inceleyin ve süreci yakından takip edin.