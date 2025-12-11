YENİ İŞ İLANI | Kadıköy Belediyesi 25 Zabıta Memuru Alımı – Başvuru Şartları, Tarihler ve Tüm Detaylar

Kadıköy Belediyesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre toplam 25 zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. İlanda kadro unvanı, KPSS taban puanları, öğrenim şartları ve başvuru sürecine ilişkin tüm ayrıntılar yer alıyor. Zabıta memurluğu hayali kuran adaylar için bu ilan, 2026 yılının en dikkat çeken kamu personeli alımlarından biri olmaya aday.

KADIKÖY BELEDİYESİ ZABITA ALIMI KADRO BİLGİLERİ

Sıra No Kadro Unvanı Hizmet Sınıfı Kadro Derecesi Kadro Adedi Nitelik Cinsiyet KPSS Puan Türü KPSS Taban Puanı 1 Zabıta Memuru GİH 9 20 Mesleki ve teknik anadolu liselerinin yapı, inşaat, çevre, bilgisayar, harita, elektrik-elektronik ve benzeri bölümlerinden mezun olmak Erkek / Kadın P94 65 2 Zabıta Memuru GİH 8 4 Yerel yönetimler, işletme, büro hizmetleri, güvenlik ve benzeri ön lisans bölümlerinden mezun olmak Erkek P93 65 3 Zabıta Memuru GİH 9 1 Yerel yönetimler, büro yönetimi, halkla ilişkiler ve benzeri lisans bölümlerinden mezun olmak Kadın P3 65

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Zabıta memuru alımına başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ve 48. maddelerinde belirtilen genel şartları taşıması gerekiyor. Başlıca gereklilikler şunlardır:

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Kasten işlenen bir suçtan bir yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olmak,

Devletin güvenliğine karşı suçlar ve yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

Görevini yapmaya engel bir akıl hastalığı bulunmamak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

İlgili kadronun öğrenim şartına uygun mezuniyet belgesine sahip olmak,

2024 KPSS (B) grubu sınavından ilan edilen puan türünde en az 65 almak,

Zabıta Yönetmeliği gereği erkeklerde en az 1.67 m , kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak,

, kadınlarda en az boyunda olmak, Boy-kilo oranının ±10 kg sınırları içinde olması,

Sınav tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayların başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri teslim etmesi gerekiyor:

Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi,

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya tasdikli örneği,

KPSS sonuç belgesi,

Yabancı okul mezunları için denklik belgesi,

Son 6 ayda çekilmiş 3 adet fotoğraf,

Başvuru formu ve dilekçe.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ VE ŞEKLİ

Başvurular 26 Ocak – 30 Ocak 2026 tarihleri arasında mesai saatleri içinde şahsen yapılacaktır. Başvuruların yapılacağı adres:

Hasanpaşa Mahallesi, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No:2 Kadıköy / İstanbul Kadıköy Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurudan önce boy ve kilo ölçümü belediye tarafından yapılacaktır.

Kadıköy belediyesi iş ilanı resmi bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

SINAV YERİ VE TARİHİ

Sözlü Sınav

11 Şubat 2026 – Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi B Salonu

Uygulamalı Sınav

12 Şubat 2026 – Caferağa Spor Salonu

Sınavda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri, Devlet Memurları Kanunu ve yerel yönetim mevzuatı üzerine sözlü değerlendirme yapılacaktır. Uygulamalı sınav ise zabıta memurluğunun gerektirdiği fiziksel yeterlilik ve mesleki becerileri kapsayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacak ve her kadro için boş kontenjanın beş katı kadar aday sınava çağrılacaktır. Sınav sonucunda başarı puanı; sözlü sınavın %50’si ve uygulamalı sınavın %50’sinden oluşacak, ardından KPSS puanı ile ortalaması alınarak kesin başarı sıralaması belirlenecektir.

Sınavı kazanan asıl ve yedek adaylar, Kadıköy Belediyesi’nin resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

Kadıköy Belediyesi kaç zabıta memuru alacak?

Toplam 25 zabıta memuru alımı yapılacaktır.

Başvurular ne zaman?

26 Ocak – 30 Ocak 2026 tarihleri arasında şahsen başvuru yapılacaktır.

KPSS taban puanı kaç?

Tüm kadrolar için KPSS taban puanı 65 olarak belirlenmiştir.

Boy şartı var mı?

Evet. Erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boy şartı aranıyor.

Yaş sınırı nedir?

Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşından küçük olmak gerekir.

Başvuru nasıl yapılır?

Başvurular sadece şahsen, Kadıköy Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne yapılacaktır.

Sınav nerede yapılacak?

Sözlü sınav Evlendirme Dairesi B Salonu’nda, uygulamalı sınav ise Caferağa Spor Salonu’nda yapılacaktır.

Posta ile başvuru kabul ediliyor mu?

Hayır. Başvurular yalnızca şahsen alınmaktadır.

Hangi belgeler gerekiyor?

Başvuru formu, kimlik fotokopisi, diploma, KPSS belgesi, fotoğraf ve dilekçe gereklidir.

Başarı sıralaması nasıl belirleniyor?

Sözlü ve uygulamalı sınav puanlarının ortalaması ile KPSS puanı aritmetik olarak hesaplanarak belirlenir.

Kadıköy Belediyesi'nin 25 kişilik zabıta memuru alımı, KPSS şartını sağlayan adaylar için önemli bir kamu kariyeri fırsatı sunuyor. Başvuru sürecinin yalnızca beş gün olması nedeniyle belgelerin eksiksiz hazırlanması büyük önem taşıyor. Zabıta memurluğu için gerekli fiziksel şartlar, sınav süreci ve başvuru koşulları dikkate alındığında, bu ilan özellikle genç adaylar için önemli bir kariyer kapısı niteliğinde.