YENİ İŞ İLANI | Konya Büyükşehir Belediyesi memur ve itfaiye eri alacak

Konya’da kamuya atanmak isteyen adaylar için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Resmî Gazete’de yayımlanan ilanla memur ve itfaiye eri alımı yapacağını duyurdu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilecek adaylar arasından, KPSS puanı, öğrenim durumu, boy-kilo şartı ve özel niteliklere göre seçim yapılacak. Peki Konya Büyükşehir Belediyesi memur alımı başvuru şartları neler, itfaiye eri alımı için boy ve yaş sınırı kaç, başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak?

İLANIN DAYANAĞI VE KAPSAMI

İlan; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır. Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, açıktan atama yoluyla memur ve itfaiye eri istihdam edilecektir.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEMUR VE İTFAİYE ERİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

İlanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü ve taban puanları belirtilen kadrolara başvuru yapılabilecektir.

Kadro Ünvanı Adet Nitelik Cinsiyet KPSS Puan Türü KPSS Taban Puanı İtfaiye Eri 50 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ön lisans programlarından mezun olmak, en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak Kadın / Erkek P93 En az 55 puan İtfaiye Eri 30 Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Beden Eğitimi ve Spor, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Beden Eğitimi Öğretmenliği, Rekreasyon, Antrenörlük Eğitimi lisans programlarından birinden mezun olmak, en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak Kadın / Erkek P3 En az 55 puan Mimar 4 Mimarlık lisans programından mezun olmak, en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak Kadın / Erkek P3 En az 65 puan Mühendis 4 Makine Mühendisliği lisans programından mezun olmak, en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak Kadın / Erkek P3 En az 65 puan Mühendis 3 Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmak, en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak Kadın / Erkek P3 En az 65 puan Mühendis 3 İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak, en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak Kadın / Erkek P3 En az 65 puan

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI (657 SAYILI KANUN M.40 VE M.48/A)

İlan edilen memur ve itfaiye eri kadrolarına başvuracak adaylarda aşağıdaki genel şartlar aranıyor:

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan bir yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olmak ya da affa uğramış olsa dahi devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

İlan edilen kadrolar için aranan diğer özel başvuru şartlarını taşımak.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

KPSS şartı

Adayların, mezun oldukları programa uygun olarak:

2024 yılı KPSS (B grubu) sınavına girmiş olmaları,

İlanda her kadro için belirtilen puan türünden (P93 veya P3), ilgili kadroda yer alan asgari KPSS taban puanını almış olmaları gerekiyor.

İtfaiye eri için boy, kilo ve yaş şartı

Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesi uyarınca itfaiye eri kadrolarına başvuru için:

Tartılma ve ölçüm, aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla yapılacak,

Erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boy şartı aranacak,

Boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+/-) 10 kg’dan fazla fark bulunmayacak,

İtfaiye eri unvanı için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak gerekecek,

gerekecek, Kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi bulunmamak ve itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına sağlık açısından uygun olmak şarttır.

Boy ve kilo tespitleri başvuru sırasında, Belediye tarafından yapılacak.

Sürücü belgesi şartı

İlanda yer alan tüm ilgili kadrolar için, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olma şartı bulunmaktadır.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

Adaylar, Belediyenin internet adresinden veya Kurumdan temin edecekleri başvuru formunu doldurup imzalayacak ve aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir:

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği ya da e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi,

Yabancı okul mezunları için denklik belgesi (varsa) – aslı veya noter onaylı örneği,

Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği ya da barkodlu/karekodlu geçici sürücü belgesi,

KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır),

Hangi kadroya başvurulduğuna dair dilekçe (Adaylar yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir).

İtfaiye eri kadroları hariç, belirtilen tarihlerde elektronik ortamda yapılan başvurularda, belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Mimar ve mühendis kadroları için başvuru

Başvurular elektronik ortamda yapılacaktır.

Adaylar, başvuru formunu eksiksiz ve doğru biçimde dolduracak ve istenen belgelerle birlikte,

05/01/2026 - 09/01/2026 tarihleri arasında mesai bitimine kadar

tarihleri arasında mesai bitimine kadar Belediyenin https://memuralim.konya.bel.tr internet adresi üzerinden elektronik olarak başvuru yapabilecektir.

İtfaiye eri kadroları için başvuru

Başvurular şahsen yapılacaktır.

yapılacaktır. Posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar, belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü için;

Kosova Mah. Veysel Karani Cad. No:156 Selçuklu/KONYA adresinde bulunan Sancak İtfaiye Merkezi’ne,

adresinde bulunan Sancak İtfaiye Merkezi’ne, İstenen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvurularını tamamlayacaktır.

Eksik bilgi ve belgelerle veya nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular Belediyeyece değerlendirmeye alınmayacaktır. Duyuruda belirtilen süreler dışında yapılan başvurular da dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

Başvurular, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilerek, KPSS puanlarına göre değerlendirilecektir.

Adaylar, her unvan için KPSS puanına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır.

Her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday;

oranında aday; Memur kadroları için sözlü sınava,



İtfaiye eri kadroları için sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.

Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi; KPSS puanları, sınav yeri ve zamanı ile birlikte 23/01/2026 tarihinde Belediyenin https://www.konya.bel.tr/ internet adresinde ilan edilecektir.

Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Sınav giriş belgesi

Sınava çağrılan adaylar, Konya Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinden (https://www.konya.bel.tr) “Sınav Giriş Belgesi”ni temin edeceklerdir. Bu belge, sınava girişte ibraz edilecektir.

SINAV YERİ, ZAMANI VE KONU BAŞLIKLARI

Sınav yeri ve tarihi

Memur kadroları için sözlü sınav:

için sözlü sınav: 26/01/2026 tarihinde başlamak üzere,



Kosova Mah. Veysel Karani Cad. No:156 Selçuklu/KONYA adresinde bulunan Sancak İtfaiye Merkezi’nde yapılacaktır.

İtfaiye eri için sözlü ve uygulamalı sınav:

için sözlü ve uygulamalı sınav: 26/01/2026 tarihinde başlamak üzere aynı adreste yapılacaktır.

Sözlü ve uygulamalı sınavlar aynı gün içinde tamamlanamazsa, sonraki günlerde devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen tarihte sınava katılmayan veya mazeretine binaen katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sözlü sınav konuları

Sözlü sınav aşağıdaki konuları kapsayacaktır:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat,

Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yetenek.

İtfaiye eri için uygulamalı sınav

İtfaiye eri kadrosu için yapılacak uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin yanı sıra, araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacaktır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Memur kadrolarının değerlendirilmesi

Sözlü sınav; T.C. Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı DMK ve mahalli idareler mevzuatı konularında 15’er puan,

Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sınavda başarılı sayılmak için, sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması gerekmektedir.

olması gerekmektedir. Adayların atamaya esas başarı puanı; Belediyenin yaptığı sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek ve Belediyenin internet sitesinde ilan edilecektir.

İtfaiye eri sınavının değerlendirilmesi

Sözlü sınav, T.C. Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı DMK ve mahalli idareler mevzuatı konularında 25’er puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılacaktır.

Uygulamalı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sınav puanı; sözlü sınavın %40’ı ve uygulamalı sınavın %60’ı alınarak hesaplanacaktır.

Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan almak zorunludur.

almak zorunludur. Atamaya esas başarı puanı; Belediyenin yaptığı sözlü ve uygulamalı sınav sonucu hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalamasının alınmasıyla belirlenecek ve internet sitesinde ilan edilecektir.

Eşitlik ve yedek liste

İtfaiye eri ve diğer memur kadrolarında, adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde, KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınacaktır. En yüksek başarı puanından başlayarak, ilan edilen kadro sayısı kadar asıl aday ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek; asıl ve yedek listeler Belediye internet sitesinde ilan edilecektir.

Gerçeğe aykırı beyan ve sorumluluk

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacak; ataması yapılmışsa iptal edilecektir. Bu kişiler herhangi bir hak talep edemeyecek ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına itiraz

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilecektir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içinde sonuçlandırılacak ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilecektir.

Konya Büyükşehir Belediyesi memur ve itfaiye eri ilanı nerede yayımlandı?

İlan, Resmî Gazete’de yayımlanmış olup Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından kamuoyuna duyurulmuştur. Resmi ilan bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

Konya Büyükşehir Belediyesi memur alımı başvuru tarihleri ne zaman?

Mimar ve mühendis kadroları için başvurular, 05/01/2026 - 09/01/2026 tarihleri arasında, Belediyenin https://memuralim.konya.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

İtfaiye eri başvuruları nasıl yapılacak?

İtfaiye eri kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup, posta veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar, istenen belgelerle birlikte Kosova Mah. Veysel Karani Cad. No:156 Selçuklu/KONYA adresindeki Sancak İtfaiye Merkezi’ne müracaat edecektir.

İtfaiye eri alımı için boy ve kilo şartı nedir?

Erkek adaylarda en az 1.67 m, kadın adaylarda en az 1.60 m boy şartı aranır. Boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kiloları arasındaki fark (+/-) 10 kg’dan fazla olmamalıdır. Ölçümler başvuru sırasında yapılacaktır.

İtfaiye eri alımında yaş sınırı var mı?

Evet. İtfaiye eri unvanı için, sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

Hangi KPSS puan türleri geçerli?

İtfaiye eri için KPSS P93 (ön lisans) ve P3 (ilgili lisans programları), mimar ve mühendis kadroları için ise KPSS P3 puan türü geçerlidir.

Başvuru sırasında kaç kadroya başvuru yapılabilir?

Adaylar, şartlarını sağladıkları yalnızca bir kadroya başvuruda bulunabileceklerdir.

Sınav giriş belgesini nereden alacağım?

Sınava çağrılan adaylar, sınav giriş belgesini Konya Büyükşehir Belediyesinin resmi internet adresi olan https://www.konya.bel.tr üzerinden temin edeceklerdir.

Sınav sonuçlarına nasıl itiraz edebilirim?

Sınav sonuçlarının Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren 7 gün içinde yazılı itiraz yapılabilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yine 7 gün içinde karara bağlanacaktır.