YENİ İŞ İLANI | Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı – Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında görev yapmak üzere toplam 13 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İlan; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4/B sözleşmeli personel mevzuatı ve 6100 sayılı ilgili hükümler çerçevesinde yayımlandı. Başvurular e-Devlet/Kariyer Kapısı üzerinden çevrim içi olarak alınacak.

BAŞVURU TARİHİ, YERİ VE ŞEKLİ

Tarih: 28 Ekim 2025 – 4 Kasım 2025

Yer/Platform: e-Devlet » Tarım ve Orman Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti ve Kariyer Kapısı internet adresi

Şekil: Başvurular elektronik ortamda yapılacak; şahsen ya da posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

GENEL BİLGİLER VE HUKUKİ DAYANAK

İstihdam birimi: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP).

İstihdam türü: 4/B sözleşmeli personel.

Dayanak: 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ve ilgili diğer mevzuat.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Kanun’un 48/A maddesinde sayılan şartları taşımak. Görevini yapmasına engel olabilecek bedensel/akıl hastalığı bulunmamak. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış, muaf ya da tecilli). Başvurduğu unvan için ilanda yer alan özel şartları sağlamak.

KONTENJANLAR VE KPSS ŞARTI

Grup Unvan Öğrenim Programı Alım Sayısı Yer 2024 KPSS Puan Türü Asgari KPSS Puanı 1 Koruma ve Güvenlik Personeli Herhangi bir önlisans programı 11 Taşra (DKMP birimleri) KPSS P93 50 2 Tekniker İlanda tabloda belirtilen ilgili önlisans programları 2 İstanbul Bölge Müdürlüğü KPSS P93 50

Not: Tekniker kadrosu için tablo altında sayılan ilgili önlisans programlarından mezuniyet şartı aranır. Başvuru ekranında program eşleşmesi yapılacaktır.

ÖZEL ŞARTLARDAN ÖNE ÇIKANLAR

Koruma ve Güvenlik Personeli

Önlisans mezunu olmak.

Vardiyalı/24 saat esaslı çalışma düzenine uygun olmak.

İlanda belirtilen özel güvenlik mevzuatı/kimlik şartlarını sağlamak.

Tekniker

Tabloda sayılan ilgili önlisans programlarından mezun olmak.

Görevini yapmasına engel sağlık, saha ve iş güvenliği açısından engeli bulunmamak.

BAŞVURUDA YÜKLENECEK/İSTENEN BELGELER

e-Devlet üzerinden doldurulan başvuru formu. Diploma/mezuniyet belgesi (veya e-Devlet doğrulamalı belge). KPSS (2024) sonuç belgesi. Unvana göre istenen özel şart belgeleri (ör. güvenlik/kimlik vb.). Kimlik belgesi ve sistemde istenen diğer beyanlar.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Başvurular; ilan metnindeki kriterler ve KPSS puanı esas alınarak değerlendirilecek, sonuçlar DKMP duyuru kanalları ve Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecektir. Yerleştirme sonrası belgeler kontrol edilecek; gerçeğe aykırı beyan tespitinde atama iptal edilir ve yasal işlem uygulanır.

DİĞER HUSUSLAR

KPSS puanı en yüksek olmak tek başına atama hakkı vermez; ilandaki tüm şartları taşıma zorunludur.

İşlemler sırasında adayın adli sicil, askerlik, öğrenim, kimlik ve diğer beyanları doğrulanır.

İşe başlama tarihine kadar göreve engel sağlık durumu oluşmamalıdır.

İhtiyaç halinde başvuru/atama sürecine ilişkin duyurular Kurum sayfalarından yapılacak.

Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak?

Başvurular 28 Ekim–4 Kasım 2025 tarihleri arasında, yalnızca e-Devlet/Kariyer Kapısı üzerinden çevrim içi alınacak.

Toplam kaç kişi alınacak ve kontenjanlar nasıl?

Toplam 13 kişi alınacaktır: 11 Koruma ve Güvenlik Personeli (taşra) ve 2 Tekniker (İstanbul Bölge). KPSS P93 için asgari 50 puan şartı vardır.

Kimler başvurabilir? Genel şartlar neler?

657 sayılı Kanun’un 48/A maddesindeki genel şartları taşıyan, ilandaki özel şartları sağlayan ve ilgili KPSS puanına sahip adaylar başvurabilir.

Hangi belgeler istenecek?

Başvuru formu, diploma/mezuniyet belgesi, 2024 KPSS sonuç belgesi ve unvana göre ilanda sayılan özel belgeler elektronik ortamda yüklenecek.

Sonuçlar nerede açıklanacak?

Değerlendirme sonuçları ve yerleştirmeler Kariyer Kapısı ve DKMP duyuru kanallarından ilan edilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı (DKMP) sözleşmeli personel alımı ile doğa koruma ve milli parklar sahasında görev alacak nitelikli adaylara yeni istihdam kapısı açılıyor. Başvurular kısa bir takvimde alınacağından, adayların KPSS belgesi ve diğer evraklarını hazır tutarak e-Devlet üzerinden başvurularını zamanında tamamlamaları önerilir.